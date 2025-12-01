La Zaratán Cup, un torneo de fútbol solidario con 32 equipos punteros: "Hay un ambiente sano y de compañerismo"

En los torneos de fútbol infantil que se disputan cada fin de semana en todo el país, la prioridad debe situarse en el compañerismo como contrapeso a la competitividad excesiva que empieza a instalarse desde edades muy tempranas. Cuando los equipos celebran los goles de forma colectiva y los jugadores consuelan al compañero que falló, se refuerza la idea de que el éxito depende del grupo y no del rendimiento individual aislado.

Esta dinámica reduce la presión sobre los niños, previene conductas egoístas y frena la aparición de actitudes agresivas que suelen derivar de una obsesión prematura por el resultado. La convivencia posterior al partido cumple un rol igualmente decisivo. Niños de distintos clubes, barrios y realidades sociales comparten espacio, comida y conversación, lo que diluye barreras y fomenta el respeto mutuo.

En un contexto donde la exigencia de ganar a toda costa gana terreno incluso en categorías formativas, promover activamente estos momentos de integración se vuelve una herramienta concreta para preservar el sentido educativo del fútbol infantil y evitar que se transforme en una competencia adulta anticipada. En esos valores se basa la Zaratán Cup, un torneo único que convierte durante dos días al municipio vallisoletano en el centro del fútbol formativo en España y que congregará a 7.500 personas en los campos de El Plantío de la localidad.

La cuarta edición de esta reconocida competición de fútbol alevín tendrá lugar el fin de semana del 6 y 7 de diciembre y congregará a 32 equipos de primer nivel de toda la geografía nacional, entre los que destacan las canteras del Real Valladolid, del Atlético de Madrid o del Getafe C.F., junto a clubes como el Cacereño o el Pabellón de Orense. Además, el evento volverá a tener carácter solidario y realizará una rifa donde el 50% de los beneficios irán destinados a la Asociación Campanilla contra el cáncer infantil.

Un torneo "diferente"

El director de la Zaratán Cup, Diego Casado, destaca, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, que desde que idearon el evento tuvieron la idea de crear un torneo "diferente". "Queríamos que fuera potente y con posibilidades para todos, pero que el motivo principal del torneo fuera ese encuentro, esa convivencia de chavales que en sus competiciones no pueden jugar o competir contra otro tipo de equipos", señala.

Además, hace hincapié en que lo bonito que tiene este torneo es que es "totalmente gratuito para todos". "Normalmente los torneos de canteras de equipos tienen gastos bastante elevados y los equipos pagan una inscripción por jugar y el acceso a las instalaciones conlleva un coste, y nosotros hemos trabajado mucho y duro para evitar este coste, que los equipos vengan a jugar gratuitamente, que nadie pague por entrar a las instalaciones y ver los partidos", señala.

Casado añade, además, que "a todos los niños y técnicos el primer día de competición se les da de comer". "Gracias, entre otros, al Ayuntamiento tenemos ayuda económica, logística y a la hora de buscar patrocinios, entonces vamos de la mano. Somos un municipio de poco más de 6.000 habitantes y que esos dos días pasen por aquí 7.500 personas es muy importante para el municipio y para el club de fútbol", señala.

Un evento solidario

El evento volverá a tener carácter solidario y, durante los encuentros del domingo, se realizará una rifa donde el 50% de los beneficios irán destinados a la Asociación Campanilla contra el cáncer infantil. "Durante estos años hemos buscado causas benéficas y este año nos pusimos en contacto con la asociación Campanilla y ha sido un acierto por ambas partes", destaca Casado.

El director de la Zaratán Cup asegura, en declaraciones a este medio, que la asociación está "muy contenta" de participar. "Ellos están muy contentos, nosotros también y, como no hay ningún tipo de gasto para nadie, lo que ofrecemos son unas papeletas que cuestan dos euros y la mitad va para el torneo y la otra mitad para la asociación. Hay regalos como camisetas de los equipos que vienen u otros regalos a través de empresas y hacemos varios sorteos el domingo 7, el día de la final", señala.

Las gradas de El Plantío durante la celebración de una edición anterior de la Zaratán Cup

Además, el torneo volverá a tener una vez más carácter cultural, y por ello contará con la tarjeta para visitar museos y hacer uso del bus turístico de Valladolid gracias a la colaboración del Ayuntamiento de la capital. Además, para que la espera entre partidos sea "más amena", aquellos participantes y familiares que no estén en el terreno de juego podrán disfrutar de una discomovida el sábado a media tarde.

Claves del torneo

El sábado 6 arrancarán los partidos a las 10:00 horas y se prolongarán durante toda la tarde tras una comida de hermandad en el polideportivo 'Los Chicos' para jugadores y técnicos. Mientras, el domingo se llevarán a cabo las finales, tanto de la fase plata como de la fase oro. "En total por el campo de juego pasarán unos 600 participantes entre jugadores y técnicos", afirma Casado.