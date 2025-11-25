Zaratán aprueba un presupuesto récord de más de 7,6 millones para 2026: un nuevo frontón como proyecto estrella

El Ayuntamiento de Zaratán ha aprobado este martes, en el pleno municipal de noviembre, los presupuestos para 2026, que alcanzan los 7.604.983,33 euros, un 12% más que en 2025, cuando las cuentas ascendieron a 6.789.457,33 euros.

El Consistorio destaca que estas cuentas cumplen con el principio de estabilidad presupuestaria y buscan "seguir mejorando los servicios municipales".

La partida destinada a inversiones suma 1.223.450,52 euros, centrada en la mejora de instalaciones deportivas, urbanización de calles y mobiliario urbano. Entre las actuaciones más importantes, sobresale la construcción del nuevo frontón, con un presupuesto de 350.000 euros, que incluirá una bajada que conecte "sin peligro" el parque de ‘El Plantío’ con las instalaciones deportivas.

Asimismo, se invertirán 205.000 euros en la reforma de los vestuarios de las piscinas municipales. La reposición de parques y zonas verdes contará con 173.556 euros, que se destinarán a los parques del ‘Jabero’ y ‘El Plantío’, junto con la perforación en el campo de vóley playa y la instalación de una bomba nueva. La urbanización de calles como Camino del Prado, Carril, Ferrocarril y Excuevas dispondrá de 108.500 euros.

El presupuesto también contempla 32.000 euros para el mobiliario del Centro de Mayores y 19.000 euros para mejoras en infraestructuras y mobiliario de los centros educativos. Además, la Mancomunidad aportará 16.712,34 euros para la compra de un camión nuevo de recogida de basuras.

Las cuentas salieron adelante con el voto favorable del grupo municipal popular, la abstención del grupo VOX y el voto en contra del grupo socialista.

El Ayuntamiento subraya en un comunicado que este presupuesto refleja "una apuesta clara por el desarrollo local y la mejora de la calidad de vida de los vecinos".