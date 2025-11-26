Zaratán, epicentro de la esgrima con un torneo que deja un importante impacto económico con cerca de 500 deportistas

Presentación del acto en la Diputación de Valladolid, en la imagen Roberto Migallón y Daniel Bravo

El Pabellón Infanta Juana de Zaratán acogerá los próximos 29 y 30 de noviembre una de las citas más destacadas del calendario nacional de esgrima, el Torneo Nacional de Ranking (TNR) M20 de Espada, en categorías masculina y femenina, tanto en modalidad individual como por equipos.

La presentación del evento ha corrido a cargo del diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico y alcalde de Zaratán, Roberto Migallón; el presidente de la Federación de Esgrima de Castilla y León, Daniel Bravo; y Silviu Cebuc, directivo del Club de Esgrima El Duque de Medina del Campo.

El torneo, que se celebra en Zaratán desde hace cuatro años, está organizado por la Federación de Esgrima de Castilla y León y el Club de Esgrima El Duque de Medina del Campo, y cuenta con la colaboración de la Real Federación Española de Esgrima, el Ayuntamiento de Zaratán, la Diputación de Valladolid y la Junta de Castilla y León.

La competición reunirá cifras de récord: 32 equipos, 92 tiradores, 90 tiradoras. Hay participantes de toda España y de países como Francia, Rumanía, Italia o Venezuela

En total, 480 deportistas presentes en Zaratán durante todo el fin de semana, con árbitros, técnicos, entrenadores y acompañantes.

“Es un volumen muy importante, que demuestra la generosidad del municipio acogiendo un torneo de esta magnitud”, destacó Daniel Bravo.

El presidente autonómico subrayó además que el impacto económico es significativo, no solo en Zaratán, sino también en Valladolid, donde se concentrará alrededor del 90% de las pernoctaciones.

Para Bravo, el torneo refleja la buena salud de la esgrima en Castilla y León, con la participación de seis clubes de la comunidad: El Duque de Medina, Arroyo, Valladolid, Sala de Burgos, Cid y Palencia.

Silviu Cebuc explicó que el torneo continúa creciendo: “Empezamos con 110 participantes y ahora contamos con 180 solo en espada masculina”. El formato de competición será intenso y espectacular con 16 pistas simultáneas en el Pabellón Infanta Juana.

Comienzo de las pruebas todos los días a las 09:00 horas. El sábado se disputarán las pruebas de chicas y chicos por equipos, con finalización prevista sobre las 19:00.

La espada masculina individual comenzará el domingo a las 9:00 y concluirá alrededor de las 15:00, con un ambiente de “mucha tensión y respeto hacia los rivales”, describió Cebuc.

Un impulso económico para Zaratán

El alcalde Roberto Migallón destacó la importancia de acoger un evento de proyección nacional que atraerá a cientos de deportistas y visitantes. “Los participantes y asistentes lo van a disfrutar. Es una forma de impulsar la economía local y promover el deporte”, señaló.