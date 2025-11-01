La Carrera de la Salchicha de Zaratán supera a la lluvia y bate récords con más de 500 corredores

La XIV Carrera Popular de la Salchicha de Zaratán ha superado todas las previsiones alcanzando los 518 participantes, en una jornada marcada por la lluvia, pero con gran ambiente deportivo.

Organizada por el Ayuntamiento de Zaratán, la cita se consolida así como uno de los actos centrales de la Fiesta de la Salchicha, que este fin de semana llena de actividad el municipio vallisoletano.

En concreto, el evento ha reunido a 297 corredores en la prueba popular y a más de 200 niños y niñas en las categorías de menores.

XIV Carrera de la Salchicha de Zaratán

A las 11:00 horas, los participantes tomaron la salida para recorrer un exigente circuito de siete kilómetros que se vio afectado por el terreno mojado, aunque eso no impidió que se viviera una intensa competición.

El ganador absoluto fue Rubén Martín Sánchez, del Club Atletismo Arroyo, que cruzó la meta con un tiempo de 25 minutos y 34 segundos.

Apenas 21 segundos después lo hizo Jorge Rivera Torres, de la Escuela de Atletismo Isaac Viciosa, seguido por Carlos Jesús Verdugo Falcón, del Comercial ULSA, con 26 minutos y 4 segundos.

El vencedor Rubén Martín ha destacado que el recorrido "ha estado muy bien, con algo de peligro en las curvas pero con un desnivel interesante, al menos para mí, que me considero más bien corredor de trail".

En categoría femenina, la victoria fue para Olga Arias González, del Comercial ULSA, que completó el recorrido en 30 minutos y 50 segundos. La local Alicia Fernández Carnicero, del Trail Running Zaratán, logró la segunda posición con 31 minutos y 12 segundos, y Marta Gutiérrez Saiz fue tercera con 31 minutos y 21 segundos.

Entre los atletas locales, el más rápido fue Álvaro Merino Mayorga, con 28 minutos y 12 segundos. Le siguieron Aarón Platón González, con 28 minutos y 38 segundos, y Adolfo Valentín Fernández, con 29 minutos y 6 segundos.

En la categoría femenina local, el primer puesto fue para Alicia Fernández Carnicero, que además fue segunda en la general. El segundo y tercer lugar correspondieron a Deborah Rull Solís (35 minutos y 37 segundos) y a Laura Gutiérrez Sánchez (36 minutos y 38 segundos).

La jornada continuó con las pruebas infantiles y, tras las carreras, se celebró la entrega de premios, presidida por el alcalde de Zaratán, Roberto Migallón, junto a los concejales Adrián Martín y Jonatan Gallego.

Ganadores de la XIV Carrera de la Salchicha de Zaratán

Los ganadores recibieron un plato de barro y unas salchichas del municipio como recuerdo, en una ceremonia animada por la música en directo del grupo Salto Base.

"Las cifras de participación hablan por sí solas", ha destacado el concejal de Deportes, Jonatan Gallego, ya que hasta Zaratán se desplazaron corredores de toda España. "Hemos conseguido consolidar la prueba con un recorrido muy atractivo, a lo que se suman todos los detalles con los que cuidamos a los participantes", ha añadido al cierre de la carrera.

El concejal también quiso destacar "la gran participación de atletas locales en esta edición, pues las cifras se han incrementado en este sentido y es algo muy positivo".

Los corredores pudieron disfrutar al finalizar de una degustación de bocadillos de salchichas en el Polideportivo Los Chicos. La organización corrió a cargo de Runvasport, con el apoyo de los voluntarios de Protección Civil de Zaratán y la colaboración de la Diputación de Valladolid y otras entidades locales.