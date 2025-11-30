Muere un hombre de 76 años tras sufrir un atropello en Medina de Rioseco

Un hombre de 76 años de edad ha fallecido en la tarde de este sábado en la localidad vallisoletana de Medina de Rioseco tras sufrir un atropello. El suceso, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León, tuvo lugar sobre las 17:20 horas a la altura del número 20 de la calle San Juan, y en el mismo se vieron involucrados tres vehículos.

Hasta el lugar del incidente Sacyl envió recursos sanitarios para atender al herido, aunque desgraciadamente solo pudieron confirmar su fallecimiento. También fueron alertados la Policía Local y la Guardia Civil.