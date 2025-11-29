Un hombre herido tras un choque frontal entre un vehículo y un tractor en Santo Domingo de las Posadas

Un hombre ha resultado herido este sábado tras un choque frontal entre un vehículo y un tractor en el municipio abulense de Santo Domingo de las Posadas.

La sala de operaciones del 112 Castilla y León ha recibido varias llamadas que alertaban sobre el accidente de un turismo y un tractor en el kilómetro 156 de la N-403, en Santo Domingo de las Posadas. Se indicaba que un turismo y un tractor habían sufrido un choque frontal y que había al menos un herido atrapado en el interior del vehículo. Además, informaban de que la persona atrapada era un hombre de unos 80 años que no responde.

El 112 ha dado aviso de este accidente a Guardia Civil de Tráfico de Ávila, a los Bomberos de Ávila, y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se han enviado recursos.

En el lugar han actuado los servicios de emergencias, y Emergencias Sanitarias-Sacyl ha atendido y trasladado a un hombre de 73 años en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Ávila.