El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, nombrado Tuno de Honor de la Cuarentuna Universitaria

La Cuarentuna Universitaria de Valladolid (CUVA), vinculada a la UVa celebró hoy su décimo Aniversario en un acto institucional reunió a autoridades, miembros de la asociación y representantes del mundo universitario y cultural, y en el que se hizo entrega al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, del título de Tuno de Honor, como reconocimiento a su apoyo a la tradición tunantesca.

Carnero agradeció la distinción subrayando “la importancia de mantener vivas las tradiciones que forman parte de la identidad universitaria y cultural de Valladolid”, y felicitó a la Cuarentuna por “una década de compromiso, música, compañerismo y defensa de nuestra memoria colectiva”.

Asimismo, la CUVA nombró Madrina Honorífica a la Virgen de los Dolores Coronada de la Vera Cruz y rindió homenaje a varias personalidades que han contribuido de manera especial a la preservación y promoción de la tradición tunante: Ramiro Ruiz Medrano, Pablo Trillo Figueroa Martínez-Conde, Joaquín Díaz González y Juan Carlos Prieto Vielba.

Fundada el 14 de febrero de 2015, la Cuarentuna Universitaria de Valladolid nació gracias a un grupo de antiguos tunos de diversas facultades de la UVa, unidos por el deseo de mantener viva la tradición de la tuna más allá de la etapa universitaria. Con el lema ‘Semel Tuno, Semper Tuno’ (‘Una vez tuno, siempre tuno’), la CUVA se ha consolidado como un referente cultural y musical en la ciudad y como una de las agrupaciones más activas dentro del movimiento de cuarentunas de España, según se destaca en un comunicado del Ayuntamiento.

Como parte de este aniversario, la ciudad acogerá este fin de semana el primer Certamen de Tunas de Valladolid, que reunirá agrupaciones de distintos puntos de España. El programa incluye una ronda a la Virgen de los Dolores Coronada -mañana a las 12:30 horas, en la iglesia de la Vera Cruz, y un concierto benéfico en el Palacio de Congresos Conde Ansúrez, también a favor de la Vera Cruz.