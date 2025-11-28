No son ilusiones, 'el del medio de los Chichos' tendrá un paseo en Valladolid en su barrio: "Honramos a un hijo ilustre"

No, no son ilusiones. Ni más ni menos que el del medio de los Chichos tendrá un paseo en Valladolid. El Ayuntamiento de Valladolid ha decidido dedicar un nuevo espacio urbano a la memoria de Juan Antonio Jiménez Muñoz ‘Jeros’, icono de la rumba española, en reconocimiento a su trayectoria artística y su vinculación con la ciudad.

El Paseo Juan Antonio Jiménez ‘Jeros’ se ubicará en el barrio de La Victoria, donde el artista nació y pasó su infancia y juventud.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha declarado: “Valladolid honra así a uno de sus hijos más ilustres. Con la denominación del Paseo Juan Antonio Jiménez ‘Jeros’ no solo rendimos homenaje a un artista cuya música marcó varias generaciones, sino que reconocemos la mirada, la voz y la cultura de la comunidad gitana, que ha enriquecido nuestra ciudad y nuestro país”.

El nuevo paseo discurre cerca del domicilio familiar de ‘Jeros’ en la calle Fuente el Sol y del Parque Paciano Martínez, un lugar con especial significado para el artista.

Según Carnero, el paseo será un espacio de memoria y orgullo donde vecinos y visitantes puedan recordar la vida, la música y el legado del cantante.

Este reconocimiento adquiere una dimensión especial en 2025, coincidiendo con la conmemoración del 600 aniversario de la llegada del Pueblo Gitano a España, reforzando la visibilidad de su aportación a la identidad cultural de Valladolid y del país.

Trayectoria

Nacido el 29 de marzo de 1951, Juan Antonio Jiménez Muñoz se convirtió en vocalista y compositor del trío Los Chichos, banda emblemática de la rumba española durante las décadas de 1970 y 1980. Con más de 196 composiciones registradas en la SGAE, sus temas, como Ni más, ni menos, Quiero ser libre, Son ilusiones o Amor de compra y venta, se convirtieron en auténticos himnos de varias generaciones.

La carrera de ‘Jeros’ se tradujo en millones de discos vendidos, Discos de Oro y Platino, y un reconocimiento indiscutible como una de las voces más emblemáticas de la música española.

Más allá del éxito comercial, sus letras reflejaban la realidad social de los barrios populares, abordando historias de amor, desamor, marginación y vida cotidiana, y dignificando la experiencia gitana en el panorama cultural del país.

Con la incorporación de Juan Antonio Jiménez ‘Jeros’ al callejero, Valladolid reafirma su vínculo con los barrios históricos y las comunidades que han dado forma a su identidad cultural, al tiempo que visibiliza la riqueza de la diversidad y la memoria histórica.

El Paseo Juan Antonio Jiménez ‘Jeros’ se convierte así en un símbolo permanente de homenaje a la música española, a la comunidad gitana y al barrio de La Victoria, asegurando que la ciudad mantenga vivo el recuerdo de uno de sus hijos más ilustres.