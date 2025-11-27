El mercado navideño que brilla en el corazón de Valladolid bate su récord con 70 variados puestos: todos los detalles

El IX Mercado Artesanal Navideño de Valladolid va a alcanzar este año su récord de participación con un total de 70 puestos en la Plaza Mayor, dos más que en la edición anterior, como avanzaba EL ESPAÑOL de Castilla y León la semana pasada.

Es la cifra más alta desde el inicio de una cita que está organizada por la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Foacal) en colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid a través de la concejalía de Comercio, Mercados y Consumo.

Un mercado que abrirá sus puertas este jueves, 27 de noviembre y que cerrará el próximo 5 de enero de 2026.

Se consolida como uno de los grandes atractivos de la campaña navideña de la ciudad, el Mercado Artesanal Navideño apuesta por la compra local, el producto hecho a mano y el empleo de materias primas y procesos respetuosos con el medio ambiente.

Un espacio de visibilidad para los oficios artísticos y tradicionales. Permanecerá abierto del 27 de noviembre al 5 de enero, con horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00h. Como es habitual, el mercado cerrará los días 25 de diciembre y 1 de enero, mientras que los días 24 y 31 de diciembre abrirá solo en horario de mañana.

Más puestos, oficios y oferta reforzada

Las 70 casetas reunirán este año una amplia representación de oficios: cerámica y alfarería, joyería y bisutería de autor, diseño textil, marroquinería, ilustración, cosmética natural, cerería, decoración, creaciones en papel y cartón, vidrio, madera y belenes y adornos propios de estas fechas, además de juguetes, marionetas y otras piezas únicas pensadas para el regalo navideño.

Completa la oferta un conjunto de puestos de alimentación artesana, con dulces tradicionales, miel y derivados, quesos, garrapiñados, repostería, chocolate y otros productos gastronómicos elaborados de forma artesanal, que permiten disfrutar también de los sabores de la Navidad.

La selección de participantes vuelve a poner el foco en la calidad del producto, el dominio técnico y la autoría, con especial atención a los talleres de Castilla y León, que conforman el grueso de la representación, y a la presencia de artesanos procedentes de otras comunidades autónomas y de Portugal, reforzando el carácter abierto y diverso del mercado.

Talleres y un amplio programa familiar

Tras la buena acogida de las actividades puestas en marcha el año pasado, el IX Mercado Artesanal Navideño da un paso más y ofrece una programación ampliada de talleres de oficios artísticos, pensados para que el público infantil y familiar pueda experimentar con distintas técnicas en plena Plaza Mayor de Valladolid.

La programación incluye los siguientes talleres:

‘Figuras navideñas en cerámica fría’, con Teselas – 28, 29 y 30 de noviembre (a partir de 6 años).

‘Muñeco de nieve en lana’, con Donde la lana sueña – 28, 29 y 30 de noviembre (a partir de 8 años).

‘Ornamentos navideños’, con Xmas Ornaments – 29 de noviembre (a partir de 5 años).

‘Juguetes de papel navideño’, con Pipa Paper Joyas – 5 y 6 de diciembre (a partir de 6 años).

‘Bordados navideños con aguja mágica’, con Raíces del Cerrato – 7 y 8 de diciembre (a partir de 8 años).

‘Taller de estampación navideña’, con Javier Esteban – 12, 13 y 14 de diciembre (a partir de 5 años).

‘Construye tu tren navideño’, con Afbarte – 19, 20 y 21 de diciembre (a partir de 4 años).

‘Adornos en fieltro navideño’, con Ramos de Lavanda – 22 y 23 de diciembre (a partir de 8 años).

‘Mi plato navideño con arte’, con Mari Luz de la Calle – 26, 27 y 28 de diciembre (a partir de 6 años).

‘Postales navideñas pop-up’, con Alberto Sobrino – 29 y 30 de diciembre y 2 de enero (a partir de 6 años).

‘Postales de invierno en grabado con sellos’, con Patricia Blanco – 3 y 4 de enero (a partir de 5 años).

Los talleres se desarrollarán en horario de mañana (11:30 a 13:30) y tarde (17:30 a 20:30). La inscripción se realizará en la caseta de información de FOACAL en la Plaza Mayor y el precio es de 2 euros por participante y taller.

Bonos y sorteos

Para incentivar la compra de producto artesano y el disfrute del mercado, FOACAL organizará cuatro sorteos semanales de bonos de compra en el mes de diciembre por un valor de 200 euros, que podrán canjearse en los puestos participantes.

Además, el mercado se suma al sorteo ‘Pide un deseo’, impulsado en el marco de la campaña navideña del comercio local. Como novedad, la caseta de información del Mercado Artesanal Navideño ofrecerá un servicio específico para aquellas personas que no manejan bien el teléfono móvil, ayudándoles a registrar sus papeletas y gestionar toda la tramitación necesaria para participar en el sorteo.

El objetivo es que nadie se quede fuera de esta iniciativa por motivos tecnológicos, facilitando de manera especial la participación de personas mayores.

Colaboración con Futudís

La colaboración con la Fundación FUTUDÍS, entidad que trabaja con personas con discapacidad intelectual en Castilla y León, se mantiene un año más como una de las señas de identidad del mercado.

En la caseta de información se dispondrá de catálogos y material divulgativo, así como de un roller informativo, para dar a conocer la labor de la fundación y sus proyectos vinculados a la inclusión y la vida independiente.

La presencia del mercado se extenderá además a distintos puntos de la ciudad gracias a los mupis o pantallas digitales municipales, paneles de información situados en la vía pública, en los que se difundirá información sobre el IX Mercado Artesanal Navideño. Esta imagen reforzada contribuye a consolidar la cita como uno de los grandes reclamos de la Navidad en Valladolid y a subrayar el papel de la artesanía en la vida cultural y comercial de la ciudad.