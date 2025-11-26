Las joyas y jóvenes promesas del fútbol español se citan en Zaratán: 32 equipos y 7.500 personas en un torneo especial

El Ayuntamiento de Zaratán y el C.D. Zaratán Sport, han presentado este martes la cuarta edición del Torneo Zaratán Cup. Se trata de una cita que congregará, los días 6 y 7 de diciembre, a más de 7.500 personas en los campos de El Plantío para celebrar este torneo de fútbol 7 en categoría alevín.

Cada año convierte a la localidad pucelana en la sede del fútbol formativo para congregar a un total de 32 equipos de toda la geografía española.

Durante la puesta de largo del evento han estado presentes el alcalde del municipio, Roberto Migallón, acompañado por el concejal de Deportes, Jonatan Gallego, y el coordinador del evento, Diego Casado, del C.D. Zaratán Sport.

El primer edil de Zaratán, Roberto Migallón, ha destacado la importancia de este evento como “promotor de la deportividad y las relaciones entre equipos en el fútbol formativo”.

“Cada año este torneo convierte nuestro municipio en punto de encuentro para deportistas de diferentes localidades de nuestro país, y por parte del Ayuntamiento les abrimos las puertas, a ellos y a sus familias, no solo de nuestras instalaciones deportivas, sino de nuestro pueblo y de Valladolid para que descubran a través del deporte todo lo que tenemos que ofrecer”.

“Volvemos a tener el honor de disfrutar del mejor juego y ambiente con 32 de las mejores canteras de todo el territorio nacional. Queremos agradecer a las instituciones, a los patrocinadores y, sobre todo, al C.D. Zaratán Sport por su dedicación para hacer posible este torneo” afirmó Gallego, quien invitó “a todos, vecinos y visitantes, para disfrutar de este encuentro, y de paso de nuestro entorno, nuestro municipio y nuestra hostelería”.

Por su parte, Casado destacó “la calidad” de las canteras con las que se vuelve a contar este año, las cuáles permitirán disfrutar “de un ambiente festivo que va mucho más allá de la propia competición”.

Según ha explicado Diego, entre los clubes que participan este año se encuentran algunos como el Real Valladolid, Real Oviedo o el Atlético de Madrid, a los que se suman una docena de equipos de primera regional de Castilla y León y de otras autonomías, como el Cacereño o el Pabellón de Orense, además de los equipos locales. “En total por el campo de juego pasarán unos 600 participantes entre jugadores y técnicos”, ha puntualizado.

Asimismo, Casado ha avanzado que, de nuevo, el formato de juego será igual al de anteriores ediciones de tal manera que ocho grupos de cuatro equipos cada uno jugarán la fase de grupos, y con esas primeras clasificaciones se pasará a la Liga Oro, donde se enfrentarán los dos primeros de cada grupo, y la Liga Plata para terceros y cuartos, “de tal manera que se dé a los niños otra oportunidad de volver a jugar”.

De este modo, el sábado 6 arrancarán los partidos a las 10:00 horas y se prolongarán durante toda la tarde tras una comida de hermandad en el polideportivo ‘Los Chicos’ para jugadores y técnicos. Mientras, el domingo se llevarán a cabo las finales, tanto de la fase plata como de la fase oro.

Deporte, cultura y solidaridad

La Zaratán Cup volverá a tener una vez más carácter cultural, y por ello contará con la tarjeta para visitar museos y hacer uso del bus turístico de Valladolid “gracias a la colaboración del Ayuntamiento de la capital”, según se ha matizado. Además, para que la espera entre partidos sea “más amena”, aquellos participantes y familiares que no estén en el terreno de juego podrán disfrutar de una discomovida el sábado a media tarde.

Y, como ya es tradición en este evento deportivo, la solidaridad irá de la mano de cada partido, y durante la celebración de los encuentros del domingo se realizará una rifa para recaudar fondos en favor de la Asociación Campanilla contra el cáncer infantil, de tal manera que el 50% de la recaudación irá destinado a este fin.

Sorteo de los Grupos

La puesta de largo del torneo sirvió asimismo para acoger el sorteo de los distintos grupos en los que competirán los conjuntos participantes. En este sentido, el Grupo A estará integrado por Getafe C.F., C.D. San Viator, U.D. Toresana y C.D. Zaratan Sport. En el Grupo B participarán Real Sociedad, C.D. Don Bosco, C.D. Aranda Riber y C.D. Villa de Simancas.

Por su parte, el Grupo C lo componen Real Oviedo, Betis C.F., C.D. Colegios Diocesanos y Sur Atlético, mientras que el Grupo D está formado por Real Valladolid, Atlético Tordesillas, C.D. Guijuelo y Betis C.F. B.

En el Grupo E competirán Athletic Club, C.D. Gimnástica Medinense, Palencia C.F. y C.D. San Pío X, y en el Grupo F lo harán Atlético de Madrid, C.D. Arces, U.D. Sur y C.D. Zaratan Sport B.

Finalmente, el Grupo G está compuesto por Club Polideportivo Cacereño, C.D. San Agustín, Pabellón C.F. y C.D. Zaratan Sport C, mientras que el Grupo H incluye a C.D. Coria, Victoria C.F., C.D. Arenas de Frajanas Astillero y C.D. San José