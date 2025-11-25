La segunda vía de AVE con 66 kilómetros entre Medina y Zamora, más cerca: licitado por 12,5 millones el suministro de balastro

Estación de tren de Medina del Campo Fotografía: Asociación de Usuarios de AVE en Medina y Comarca

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes, 25 de noviembre, al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, licitar por 12,5 millones de euros (IVA incluido), a través de Adif, el suministro de balastro para el montaje de la segunda vía en el tramo de Medina del Campo (Valladolid), en la bifurcación Coreses (Zamora) de la Línea de Alta Velocidad a Galicia.

Un contrato que comprende el suministro de 392.000 toneladas de este elemento de vía ferroviaria, que es la capa de grava triturada sobre la que se asientan las traviesas.

Con esta licitación, ya estarían en fase de contratación todos los materiales necesarios para instalar la segunda vía en este tramo de 66km de alta velocidad, actualmente en vía única.

Recientemente el Consejo de Ministros también autorizó por 12,2 millones de euros la licitación del suministro de 129.000 traviesas monobloque de hormigón para ancho estándar.

Están también en licitación los desvíos (aparatos de vía que permiten a los trenes pasar de una vía a otra) y los aparatos de dilatación de vía (que preservan el carril de las tensiones generadas por variaciones térmicas) por un total de otros 4,4 millones de euros.

El suministro de carril se adjudicó dentro de un contrato marco para la construcción de distintas nuevas vías de alta velocidad.

Segunda vía entre Medina del Campo y Bifurcación Coreses

El Ministerio ha emprendido los trabajos de despliegue de una segunda vía en el trazado de 66km entre Medina del Campo (Valladolid) y Coreses (Zamora) para reforzar la capacidad y operatividad del corredor noroeste de alta velocidad, de forma que siga respondiendo al aumento de tráfico y de viajeros.

La actuación, que ejecuta Adif, incluye el montaje de la segunda vía, su electrificación y el despliegue de las instalaciones de señalización, comunicaciones y resto de equipos y sistemas. Los trabajos se han iniciado con el acondicionamiento de la plataforma sobre la que se coloca la vía, ya construida, y trabajos de topografía.

Esta actuación contribuye a los ODS número 9 (fomento de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), el 7 (sostenibilidad) y el 8 (contribución a la generación de empleo y el crecimiento económico).