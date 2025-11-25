El Parque Comercial de Medina del Campo despega: llega una marca de supermercado por primera vez a Valladolid

Medina del Campo (Valladolid) va a dar un paso importante en el mundo del comercio y el ocio en Castilla y León. La promotora Reinvest ha anunciado el primer gran acuerdo para su próximo Parque Comercial y de Ocio, tras cerrar la incorporación de la cadena de supermercados Ahorramas como uno de los operadores principales del proyecto.

El futuro parque se levantará sobre una superficie de 26.000 metros cuadrados, de los cuales 10.000 m² corresponderán a edificaciones en una única planta.

El complejo contará además con un aparcamiento en superficie con más de 450 plazas, diseñado para facilitar un acceso cómodo tanto a residentes locales como visitantes de la comarca.

Desde Reinvest, califican este acuerdo como un hito clave para el desarrollo del recinto. “Este acuerdo supone la primera gran operación comercial cerrada para el parque y refuerza la posición de Medina del Campo como nuevo polo de atracción comercial y de ocio en el centro de Castilla y León”, señaló la promotora a través de un comunicado recogido por este medio.

Ahorramas, cadena con más de cuarenta años de trayectoria y reconocida por su apuesta por el producto fresco de calidad, continúa así su expansión en Castilla y León.

Para la firma madrileña, este establecimiento supondrá un nuevo paso en su estrategia de crecimiento fuera de su zona de influencia tradicional.

Ubicado estratégicamente en el corazón de Medina del Campo, el parque ofrecerá una posición privilegiada en el mapa comercial de la región. "Con accesos fáciles y rápidos desde las principales carreteras y la autovía A6, el Parque Comercial y de Ocio Medina del Campo garantizará una excelente visibilidad y accesibilidad a nuestros clientes", explican.

Fructuoso Flores, socio director de Reinvest, celebró la incorporación de la enseña al proyecto. “La llegada de Ahorramas es una excelente noticia para el parque y para toda la comarca. Es una enseña líder, muy valorada por los clientes y nos alegra que hayan contado con nuestro parque para continuar su expansión en Castilla y León. Su decisión confirma el enorme potencial de este emplazamiento”, afirmó.

Es la primera vez que este supermercado tendrá presencia en la provincia vallisoletana, recientemente han aterrizado en Castilla y León con un centro en Ávila.

Más operadores por anunciar

Ahorramas será uno de los principales atractivos del parque, aunque no el único. Reinvest adelantó que el proyecto contará con “marcas de reconocido prestigio de sectores muy diversos”, cuyos nombres aún no han sido desvelados, pero que se incorporarán progresivamente durante los próximos meses.

El Parque Comercial y de Ocio de Medina del Campo aspira a convertirse en un referente comercial para la zona sur de la provincia de Valladolid y para municipios limítrofes, combinando oferta de medianas superficies, servicios y espacios de ocio.