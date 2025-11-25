Navidad en familia en Valladolid: videomapping en la Antigua, pregón de Josema Yuste y un poblado navideño

La Navidad vuelve a llenar Valladolid de luz, ilusión y encuentros. La Fundación Municipal de Cultura ha presentado un completo programa de actividades que arrancará a finales de noviembre y se prolongará hasta el Día de Reyes, con propuestas pensadas para públicos de todas las edades.

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha sido la encargada de detallar una programación que combina tradición, espectáculos y novedades tecnológicas.

Entre las propuestas más destacadas se encuentran dos estrenos absolutos. Un espectáculo de videomapping sobre la fachada de la iglesia de La Antigua, que “se convertirá en la estrella de Navidad, en el templo que guía a la ciudad”, señaló Carvajal.

Un poblado navideño instalado en la Plaza del Milenio, que aspira a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro familiar, al estilo “de lo que se hace en Portugal donde tiene mucha tradición”.

La concejala subraya que la intención es “dinamizar la ciudad” con una oferta cultural amplia, pensada para entretener a todos y especialmente para facilitar la conciliación familiar durante estas semanas festivas.

La música en la calle, una iniciativa que tuvo gran acogida el pasado año, volverá a ser protagonista. Habrá música tradicional castellana, coros navideños, zambombas flamencas y sesiones de DJ, entre ellas la del DJ Juan Laforga, que ya hizo vibrar al público en pasadas ediciones

Carvajal destaca que estas actividades refuerzan la idea de una “ciudad cálida y viva”, pese a las bajas temperaturas propias del invierno.

La Cúpula del Milenio repetirá como espacio para actividades familiares, mercadillos solidarios y la nueva edición de Comando Pucela. Los beneficios irán destinados a asociaciones vinculadas a la lucha contra el cáncer, una iniciativa que, según la concejala, “pone en el centro a quienes también son protagonistas en estas fechas”.

Valladolid alcanzará este año un récord con 30 belenes distribuidos por toda la ciudad, muchos de ellos ubicados en Las Francesas. En la Plaza Mayor, el belén inaugurado el año pasado se mantendrá alrededor del Conde Ansúrez, junto con una zambomba, un coro, el Cartero Real y la fiesta de Fin de Año.

Josema Yuste, pregonero de la Navidad

El humorista y actor Josema Yuste será el encargado de pregonar la Navidad vallisoletana. La concejala explicó que se ha buscado un pregonero con vínculos afectivos con la ciudad: “Está casado con una vallisoletana, sus hijos son vallisoletanos y le hace especial ilusión participar”.

Será en el Teatro Calderón el domingo 21 de diciembre. El acto será gratuito con invitación (disponibles desde el día 2).

Estará acompañado por la Escuela Infantil de Música. En años anteriores ocuparon este papel figuras como Rosana Largo y Fernando Cayo.

Una de las sorpresas que traerá la programación de este año es ‘Villa Encantada’, un pueblo navideño a escala infantil que estará en la plaza del Milenio del 3 de diciembre al 6 de enero. Pequeños y mayores podrán pasear por sus calles y asomarse a su taller de juguetes, su oficina de cartas o el establo reservado a los camellos.

La segunda novedad será una proyección de videomapping sobre la fachada de la Iglesia de la Antigua. Este espectáculo, que combina iluminación y música, narrará una historia de temática navideña los días 19 y 20 de diciembre a las 20:30, 21:00 y 21:30h.

Cabalgata por calles en obras

La tradicional cabalgata de Reyes y la Cabalgaza mantendrán su recorrido sin afectar a la programación, pero este año transitará por calles que han sufrido obras recientemente. Carvajal explicó que se trata de “un guiño” para reconocer a los vecinos de estas zonas, que “se han visto perjudicados” durante meses. “Queremos resarcirles y hacerles protagonistas”, indicó.

Papá Noel y los Reyes Magos de Oriente llegarán a Valladolid en sus carrozas para anticipar las dos noches más mágicas del año. El primero llegará en la tarde del sábado 13 de diciembre y recorrerá el centro de la ciudad, desde el paseo de Filipinos hasta la Plaza Mayor, pasando por la plaza de Colón, calle Gamazo, plaza de España y Duque de la Victoria.

Por su parte, Melchor, Gaspar y Baltasar visitarán la ciudad el lunes 5 de enero. El recorrido discurrirá por los paseos de Filipinos, Zorrilla e Isabel la Católica, las plazas del Poniente y del Ochavo, las calles Lonja, Quiñones y Ferrari y la Plaza Mayor. En ambas cabalgatas se repartirán caramelos sin gluten.

Precederá la llegada de Sus Majestades de Oriente un cartero real, que recogerá las cartas con los deseos de los niños en la Plaza Mayor desde el 26 de diciembre.

La céntrica plaza acogerá, además, un belén, una actuación de danza y folklore el jueves 18 de diciembre y la tradicional ronda y corro de Navidad el día 23, que comenzará a junto a la Iglesia del Salvador y finalizará en la Plaza Mayor.

Durante la presentación, la concejala subrayó el espíritu que pretende transmitir esta programación: “La Navidad es un momento para detener la vorágine del día a día, reencontrarnos con familiares y amigos, y recordar que lo importante son las relaciones humanas.”

Carvajal destacó que el Ayuntamiento ha querido “mantener lo que funciona, independientemente de quién lo impulsara”, y seguir explorando nuevas propuestas que permitan mejorar la experiencia navideña en la ciudad.

Con una mezcla de tradición, innovación y espíritu familiar, Valladolid se prepara para vivir una Navidad que promete ser una de las más completas y participativas de los últimos años.

Por último, el Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) será escenario, el 10 de enero, de la presentación del nuevo disco del grupo de músicas de raíz El Naán, un referente en la exploración de la música tradicional ibérica reconocido a nivel internacional que ha actuado para la BBC en Inglaterra y ganado el premio al Mejor Disco Europeo 2018 por la Trasnglobal World Music Chart. Las entradas podrán adquirirse a partir del 10 de diciembre.

Actividades para público familiar en la Cúpula

La Cúpula del Milenio se convierte, un año más, en epicentro de la programación familiar. Este espacio anticipará las fiestas navideñas con dos citas solidarias: un ‘zumbatón’ benéfico el viernes 6 de diciembre, cuya recaudación se destinará a la Asociación Española del Cáncer de Mama Metastático; y la IV gala benéfica de danza infantil el domingo 14, a favor de Campanilla – Asociación de niños y niñas oncológicos de Valladolid.

Durante las vacaciones escolares, el Comando Pucela retará a los más pequeños a convertirse en detectives mientras descubren enclaves patrimoniales como el Museo Oriental y algunos belenes de la ciudad.

La actividad, dirigida a niños y jóvenes de entre 6 y 14 años y con comienzo y final en la Cúpula del Milenio, propondrá tres misiones diferentes (días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre y 2 de enero de 10:30 a 13:30h). Para participar será necesario realizar una inscripción en la Casa de Zorrilla a partir del 16 de diciembre.

El público familiar será protagonista de los talleres de ilustración que tendrán lugar el lunes 22, el martes 23 y el viernes 26 de diciembre por la tarde, a cargo de ilustradores vallisoletanos.

Esos mismos días, de forma paralela, se celebrará la actividad ‘Abuela, ¿dónde está la figurita?’ que enseñará a los más pequeños, de una forma divertida, el significado de las piezas del belén. Además, los niños tendrán su propia fiesta de Nochevieja el martes 30 de diciembre y podrán posar en un photocall navideño instalado en la Cúpula.

El año 2026 comenzará con un concurso de disfraces que, bajo el lema ‘¡Menudo angelito estás hecho…!’, se celebrará el 2 de enero. Niños y mayores podrán participar, vestidos de ‘angelitos’, y ganar entradas para espectáculos de teatro.

Por último, este espacio acogerá un torneo infantil de ajedrez el sábado 3 de enero. Esta cita, que pone el colofón a la programación en la Cúpula, tendrá como ‘cuota de inscripción’ voluntaria un kilo de alimentos no perecederos para su donación al Banco de Alimentos de Valladolid.

Belén monumental y Palacio de los Reyes Magos

La Sala Municipal de Exposiciones de Las Francesas acogerá un belén monumental que, realizado por la Asociación Belenista Castellana, abrirá sus puertas del 4 de diciembre al 6 de enero.

El espacio preparará la llegada de Sus Majestades de Oriente con la instalación para público familiar ‘El palacio de los Reyes Magos’. La propuesta regresa precedida por el éxito de público y nuevas sorpresas y escenas centradas en la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar.

Navidad en teatros y museos

El espíritu navideño llegará a los centros culturales de la ciudad a través de un abanico de actividades pensadas para acercarse al teatro, la ciencia o el arte en familia.

El Teatro Calderón celebrará estas fiestas con el animado musical Mamma Mia!, que recuperará las canciones de la inolvidable banda ABBA del y con el Ballet de Kiev, que interpretará los clásicos La bella durmiente y El cascanueces.

Por su parte, el Laboratorio de las Artes de Valladolid hará coincidir su programa ‘Es Navidad en el LAVA’ con las vacaciones escolares. Niños y mayores podrán recordar los veranos de la infancia en la casa del pueblo con la tierna Somos yo; reencontrarse con una de las autoras más queridas por los pequeños con A la gloria con Gloria Fuertes y entender la soledad desde una mirada diferente con la poética Anónimos.

Completan la programación Sòimon, la ciudad de los oficios imposibles, una divertida propuesta sobre los sueños y las aspiraciones; y Komunumo, una fábula llena de sorpresas sobre la importancia de cuidarse entre generaciones.

El Museo de la Ciencia ofrecerá una edición de su ‘Planetario en familia’ con seis programas dirigidos a bebés, niños y público adulto que se proyectarán entre el 23 de diciembre y el 4 de enero. Además, el centro acogerá el espectáculo interactivo Las aventuras de DinoMaxi (23 y 30 de diciembre), propuesta paralela a la exposición ‘Dinosaurios. Gigantes de la Patagonia’.

Del mismo modo, el Patio Herreriano centrará su programación en los más pequeños con talleres infantiles programados durante las vacaciones escolares.