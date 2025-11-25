Todos los grupos políticos de la Diputación, salvo Vox, se unen en el 25-N: 1.333 mujeres asesinadas en 22 años

Los grupos de la Diputación de Valladolid que han leído el manifiesto en este 25-N Fotografía: Diputación de Valladolid

En la mañana de este martes, 25 de noviembre, los grupos provinciales popular, socialista y Toma la Palabra Valladolid se han unido para leer el manifiesto contra la violencia de género y de recuerdo a las víctimas aprobada por la FEMP.

Todo con motivo de la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, en un acto en el que, como viene siendo habitual, no ha participado Vox.

“La violencia que sufren las mujeres y niñas por el hecho de serlo sigue siendo un problema estructural que atraviesa fronteras, culturas y circunstancias”, han asegurado desde el PP, PSOE y TLP, que se han unido para “reafirmar el compromiso con la lucha por la igualdad y la dignidad”.

“La erradicación de la violencia contra las mujeres es una tarea que nos corresponde a toda la sociedad como parte de un esfuerzo colectivo para transformar las estructuras que perpetúan el machismo y la desigualdad”, han añadido.

En el escrito leído se ha hecho hincapié en que es “imprescindible” que “toda la sociedad se una en la condena de la violencia machista” en “todas sus manifestaciones y que trabajemos colectivamente para construir un futuro en el que ninguna mujer deba vivir con miedo”.

Desde el año 2003, en España más de 1.333 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, y en lo que llevamos de año, 20 menores se han quedado huérfanos.

“En un día como hoy, recordamos especialmente a las mujeres y niñas de Afganistán, a quienes las nuevas leyes del régimen talibán han privado aún más de libertad, recluyéndolas en sus hogares, sin acceso a la educación, al trabajo ni a la vida pública”, han añadido en el comunicado.

Esta regresión de derechos es “un doloroso recordatorio de que la lucha por la igualdad y la justicia no puede cesar, y que la comunidad internacional” debe “redoblar sus esfuerzos para asegurar que los derechos de las mujeres no sean socavados ni silenciados en ninguna parte del mundo”.

La Directiva 2024/1385 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2024, sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, es una norma que marca un hito en la protección de los derechos de las mujeres, estableciendo medidas para combatir la violencia de género y garantizar el acceso a la justicia y la protección de las víctimas y obliga a los Estados miembros a adoptar medidas que fortalezcan los servicios de apoyo, aseguren una adecuada respuesta penal mediante la tipificación de nuevos delitos -como, por ejemplo, el ciberacoso- y que promuevan la cooperación transfronteriza, garantizando que ninguna mujer quede desprotegida por las fronteras internacionales.

El Gobierno de España va a publicar dicha directiva en el BOE con el fin de garantizar que las víctimas de violencia de género reciban toda la atención y protección necesarias, de acuerdo con los estándares europeos.

“Esta implementación es fundamental para asegurar la plena efectividad de los derechos reconocidos a las víctimas en el ámbito comunitario, consolidando así el marco normativo que refuerza su protección y asistencia integral en el territorio español”, han añadido.

Los grupos provinciales del Partido Popular, Partido Socialista y TLP se han “comprometido firmemente” a “seguir mejorando la coordinación entre las distintas instituciones implicadas en la lucha contra la violencia de género”.

Todo para “asegurar que las víctimas reciban el apoyo integral que necesitan para superar la violencia sufrida”. Asimismo, “instamos a todas las administraciones competentes a redoblar esfuerzos en la formación continua de los profesionales que intervienen en la atención a las víctimas, con el fin de garantizar una respuesta especializada y de calidad que cubra todas sus necesidades desde un enfoque integral y multidisciplinar”.

Por todo ello, han querido hacer un llamamiento a “todas las entidades locales para adherirse a la declaración y sumarse a este esfuerzo conjunto por una sociedad más justa, libre de violencia e igualitaria”.

“Hoy, más que nunca, es nuestra responsabilidad denunciar públicamente todas las formas de violencia contra la mujer, para que el silencio y la complicidad no tengan cabida en nuestra sociedad. Es hora de que la vergüenza recaiga donde debe estar: en quienes ejercen la violencia, no en quienes la sufren”, han finalizado.