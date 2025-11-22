La vallisoletana Isa Rivero se corona campeona mundial en peso átomo tras un combate histórico

Isabel Rivero ha hecho historia esta pasada noche en Valladolid al adjudicarse el título mundial del peso átomo (menos de 46 kilos) de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA). En un combate extremadamente duro e igualado, la púgil española derrotó a los puntos a la mexicana Silvia Torres, quien poseía el cinturón de manera interina.

La Cúpula del Milenio se rindió ante la vallisoletana, que supo neutralizar la experiencia y la pegada de su rival. Rivero, en la esquina roja, planteó una estrategia inteligente, esquivando los ataques y yendo "de menos a más" a lo largo de los diez asaltos de dos minutos.

Tras una toma de contacto inicial, Isa Rivero adquirió confianza y controló bien a su oponente. Fue en los últimos tres asaltos cuando la española tomó la iniciativa de manera más clara y contundente, haciendo valer sus golpes para inclinar la balanza a su favor.

El resultado final se decidió por votación mayoritaria de los árbitros, con las siguientes tarjetas: 95-95, 96-94 y 97-93. La victoria supone para Isa Rivero el primer gran cinturón de su carrera, conseguido ante su público.