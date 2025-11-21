Villalón de Campos: rollo, iglesias… y queso

El impresionante Rollo de Villalón, con la iglesia de San Miguel de fondo y un queso promocional de colores como otro símbolo más.

Si algo distingue a Villalón es el queso. Durante años el mercado de los sábados reunía a todos los productores y vendedores de la zona y desde aquel lugar el queso partía hacia distintos puntos del país.

Queso fresco de Villalón o curado Patamulo, ambos hechos con la leche de las ovejas que allí se pastoreaban y a los que las manos artesanas de las mujeres daban forma.

Estos quesos no hacen más que destacar el lugar desde el que esta costumbre de Tierra de Campos dio a conocer esta forma de hacer tan particular.

Monumento a la quesera

Hoy el Museo del Queso une pasado y presente en un espacio donde se nos muestra con mimo y esmero toda esa tradición. Allí en un recorrido muy ameno podremos disfrutar del arte de hacer queso con los cinco sentidos, en un recorrido que nos deja ver la importancia que tiene el queso no sólo para nuestra cultura sino en la de todo el mundo.

Cinchos, gasas, moldes, prensas..., todos los utensilios usados antes para su elaboración y venta están expuestos. Dos audiovisuales nos ayudan a entender el recorrido que acaba con la muestra de obras intervenidas para el Cheese Parade.

Museo del Queso

En plena plaza del pueblo podemos encontrar el monumento a la Quesera en un lugar privilegiado entre el Rollo y la Iglesia de San Miguel. En esa misma plaza donde los sábados siguen poniendo sus puestos diferentes comerciantes y desde aquí podemos ir a comprar queso en una de las muchas tiendas donde el Queso de Villalón o el Patamulo encuentran un lugar privilegiado entre sus estanterías.

Grandes joyas arquitectónicas

Pero el queso no es el único atractivo de Villalón de Campos. Esta villa que vio nacer su prosperidad y esplendor durante el siglo XVI mantiene grandes joyas guardadas entre sus paredes. La iglesia de San Miguel es su máximo exponente, en ella podemos encontrar obras de Juan de Juni o Berruguete o la recientemente expuesta en el Museo del Prdao 'Virgen de Guadalupe'.

El Museo del Queso muestra la importante tradición quesera de Villalón.

Pero son sus bóvedas, arcos, artesonados… los que nos hablan del paso del tiempo y las transformaciones que ello conlleva. San Miguel tiene mucho que contar y mucho más que ver, una Iglesia en la que diariamente se sigue ofreciendo culto.

La Iglesia de San Juan Evangelista no mantiene esta ofrenda, pero dentro de sus muros destaca el retablo atribuido al Maestro Palanquinos.

Esta villa ofrece lo mejor en las calles, con sus soportales y sus gentes. Un lugar donde acercarse con los cinco sentidos bien despiertos para disfrutar de arte y cultura de todo tipo.