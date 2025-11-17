Sanabria, viva y hermosa: la joya de Zamora renace tras los incendios

Sanabria es la joya de la corona del turismo en la provincia de Zamora. Con el Parque Natural del Lago de Sanabria a la cabeza, la comarca ofrece uno de los paisajes naturales más bellos de Castilla y León. Y hablamos en presente. Porque, pese a los devastadores incendios sufridos este verano en la zona, Sanabria sigue viva, como bien reza la campaña orquestada por el Patronato Provincial de Turismo de Zamora.

Lejos de las imágenes vistas este verano, Sanabria mantiene intacta su esencia. Un rincón único donde la belleza natural, el patrimonio histórico y la vida rural se entrelazan para ofrecer una experiencia inolvidable. El Parque Natural del Lago de Sanabria continúa siendo un refugio vivo de un valiosísimo ecosistema de fauna y flora con sus montañas, lagos, bosques y diversidad ecológica. Listo para ser disfrutado por los amantes de la naturaleza.

Empezando, por supuesto, por el imponente Lago de Sanabria, el mayor lago glaciar de España, que sigue ofreciendo un entorno idílico para el descanso y la aventura. Sus aguas cristalinas invitan a bañarse, practicar kayak o paddle surf en verano, mientras que en invierno, otoño y primavera las cumbres próximas se visten de nieve o flores y se convierten en escenario de rutas con encanto.

Cascada de Sotillo de Sanabria

El Parque Natural acoge también numerosos tesoros naturales aún vivos, como la Laguna de los Peces, una laguna de origen glaciar en un entorno de gran altura perfecta para el senderismo y que recupera poco a poco su belleza original.

Tampoco se queda atrás la Cascada de Sotillo, fácil de recorrer, muestra la fuerza del agua en un espacio lleno de bosques caducifolios que representan la pura esencia del paisaje sanabrés. O el Cañón del río Cárdenas, donde se ofrecen rutas para los más aventureros, con vistas inolvidables. Y para culminar tenemos el bosque de Tejedelo, un paraje único con tejos milenarios, algunos de más de 1.000 años, considerado uno de los más antiguos y mágicos de Europa.

A pocos kilómetros de este maravilloso enclave natural, se encuentra uno de los pueblos más bonitos de España: Puebla de Sanabria, con el imponente Castillo de los Condes de Benavente, sus murallas, castillos, iglesias y casas blasonadas. Aquí se puede disfrutar de un paseo mágico para retroceder a la Edad Media, gracias al excelente estado de conservación de estas construcciones.

Igualmente impresionante es la visita a la vecina San Martín de Castañeda, que puede presumir de su histórico monasterio cisterciense, el cual hunde sus orígenes en el siglo X y alcanzó su esplendor en el XII. Declarado Monumento Nacional, es una joya románica que conserva su iglesia y parte de las dependencias monásticas, testimonio del peso espiritual y cultural que tuvo en la comarca.

Castillo de Sanabria Tico Luca

El monumento puede visitarse de lunes a viernes de 9:15 a 14:00 y de 16:00 a 18:30 en invierno, y de 9:15 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 en verano. Los sábados y domingos hay horarios adaptados con apertura matinal y tarde según la temporada. La entrada tiene un coste simbólico de 1 euro por persona. Además, el monasterio está conectado con la famosa Senda de los Monjes, una ruta de senderismo que permite explorar el entorno natural del parque.

Delicias de otoño: castañas y setas

Otra forma maravillosa para descubrir los entornos naturales sanabreses es a través del estómago. Y es que, en Sanabria, el magosto es una de las celebraciones más queridas del otoño. Las castañas se asan con miel o se cuecen con leche, y se incorporan al arroz con leche mientras suenan gaitas, tambores y panderos, reuniendo a vecinos en torno al fuego cuando el frío aprieta y los días se acortan.

La comarca también celebra por todo lo alto la temporada de setas. El Parque Micológico Montes de Zamora, que abarca 21.326 hectáreas y más de 800 especies, es todo un paraíso micológico, al que pertenecen Puebla de Sanabria y Asturianos. Ambos municipios destacan por su cercanía al parque, y cada año restaurantes y concursos gastronómicos de la comarca celebran estos productos, uniendo tradición, naturaleza y gastronomía en un mismo escenario.

Las Edades del Hombre

Pero la variedad de formas de hacer turismo en la provincia de Zamora no se limita a la bella Sanabria. Desde el 16 de octubre de 2025 hasta el 5 de abril de 2026, la capital zamorana será la sede de la XXVIII edición de Las Edades del Hombre, titulada EsperanZa. Esta muestra de arte sacro vuelve a la Perla del Duero y se desarrolla en tres sedes principales: la Catedral de Zamora, la iglesia de San Cipriano y la iglesia del Carmen de San Isidoro.

La exposición cuenta con más de un centenar de obras provenientes de diversas diócesis de Castilla y León y otras regiones, incluyendo deliciosas piezas de artistas como El Greco, Pedro Berruguete o Salzillo. La temática central es la esperanza, en consonancia con el Año Jubilar convocado por el Papa Francisco. Esta edición busca consolidar a Zamora como un referente cultural y turístico, que, sin duda, atraerá a miles de visitantes interesados en el arte sacro y la espiritualidad.

Los horarios de visita son de martes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00; los sábados de 10:00 a 20:00; y los domingos y festivos de 10:00 a 19:00. Los lunes permanecerá cerrada, excepto festivos. La entrada general cuesta 9 euros, mientras que la reducida es de 7,5 euros. La entrada es gratuita para niños menores de 12 años y personas con discapacidad superior al 33%.

Además de las sedes principales en la ciudad EsperanZa extiende su presencia a varios pueblos de la provincia, llevando parte de la exposición y actividades culturales a localidades como Benavente, Toro y Puebla de Sanabria. Estos programas incluyen visitas guiadas, talleres, conferencias y conciertos relacionados con el arte sacro, así como rutas temáticas que permiten descubrir iglesias históricas, monumentos y tradiciones locales de la provincia.

Esta estrategia busca no solo acercar el patrimonio religioso a los habitantes de la provincia, sino también impulsar el turismo rural, mostrando la riqueza cultural y arquitectónica de Zamora más allá de la capital y generando un recorrido integral por toda la provincia.

Benavente se prepara para un minuto y 18 segundos irrepetibles

Pero este no será el único evento señalado con especial interés en el calendario de Zamora. Y es que Benavente se prepara para convertirse en epicentro del astroturismo nacional el próximo 12 de agosto de 2026. La ciudad será uno de los enclaves más privilegiados de España para disfrutar de un eclipse solar total, que será visible únicamente durante un minuto y 18 segundos.

Iglesia de Santa María del Azogue de Benavente Estudio MYNT

Los visitantes que acudan a Benavente ese señalado día vivirán un fenómeno solar irrepetible, que iluminará la localidad con una intensidad irrepetible. Un momento impresionante, que no se observa en la península ibérica desde 1912, y que situará a Benavente como punto privilegiado para los amantes de los fenómenos astronómicos de todo el mundo.

Toda la información puede consultarse en la web oficial del Patronato Provincial de Turismo de Zamora: www.turismoenzamora.es