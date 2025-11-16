Turismo de la Provincia de Segovia, territorio preparado para el eclipse total de 2026

Superluna tras la ermita de San Martín del Castillo, en las ruinas del Convento de San Francisco en la villa de Ayllón

La provincia de Segovia acude a la Feria Internacional del Turismo de Interior (Intur) con un mensaje claro: ya está preparada para uno de los grandes acontecimientos astronómicos del siglo.

El 12 de agosto de 2026, la sombra de la Luna recorrerá el cielo segoviano durante unos segundos únicos, y esta tierra de sierras, hoces y horizontes despejados será uno de los mejores lugares del planeta para contemplarlo.

Bajo esa inspiración Turismo de la Provincia de Segovia, dependiente de la Diputación, acude a Valladolid con un programa que une ciencia, naturaleza y tradición.

El stand provincial, de 150 metros cuadrados, ocupará un espacio destacado en el pabellón 2 de la feria. En él se desplegará la esencia de un territorio que invita a mirar al cielo sin dejar de pisar tierra: sierras y hoces, pueblos medievales, rutas Starlight, gastronomía, artesanía y un modo de vida que respeta el ritmo natural de las cosas.

Cuatro días de actividad

La provincia de Segovia estará presente en las cuatro jornadas de la feria, del jueves 13 al domingo 16 de noviembre, con actividades tanto para profesionales como para público general.

Plaza del Trigo de Sepúlveda, municipio medieval.

El jueves 13, durante INTUR Negocios, Turismo de la Provincia de Segovia participará en encuentros con agencias, turoperadores y representantes del sector turístico, para consolidar alianzas y dar a conocer la estrategia provincial en torno al eclipse de 2026.

Desde el viernes 14, el stand abrirá sus puertas con una programación continua de catas, talleres y demostraciones en vivo, que pondrán de relieve la diversidad de la provincia: desde los productos agroalimentarios de Coca y Sepúlveda, hasta las propuestas artesanas y gastronómicas de Ayllón, Riaza y El Espinar.

El público podrá disfrutar durante todo el fin de semana de degustaciones, muestras de oficios tradicionales y presentaciones turísticas que muestran el carácter genuino del territorio, siempre con la calidad y la cercanía que distinguen al destino segoviano.

Ermita de Nuestra Señora de Hontanares, en Riaza.

El stand se convierte estos días en un punto de encuentro vivo: el equipo de Turismo de la Provincia de Segovia atiende consultas, mantiene citas con profesionales y guía al público por una agenda que alterna catas, talleres y demostraciones en directo.

La propuesta pone el acento en la experiencia —probar, ver, tocar, preguntar— y en una forma de viajar que invita a mirar al cielo y a quedarse algunos días más para recorrer los pueblos, caminar sus senderos y saborear su gastronomía. Coca, Sepúlveda, Ayllón, El Espinar y Riaza comparten mostrador y relato, reforzando una imagen de destino de interior coherente y cercano, preparado para acoger a quienes ya piensan en el eclipse de 2026 como la excusa perfecta para descubrir Segovia con calma.

Cinco pueblos, un mismo cielo

La propuesta de Turismo de la Provincia de Segovia en Intur 2025 tiene rostro propio: Coca, Sepúlveda, Ayllón, El Espinar y Riaza serán los municipios presentes en el stand, cada uno con su personalidad, su historia y su manera de mirar al cielo.

Coca conjuga el legado mudéjar de su castillo con la serenidad de sus pinares y una tradición agroalimentaria de referencia.

Sepúlveda, en el corazón del Parque Natural de las Hoces del Duratón, combina patrimonio, naturaleza y una potente oferta de astroturismo.

Ayllón aporta la belleza de su conjunto histórico y su ubicación privilegiada dentro de la franja de totalidad del eclipse.

El Espinar, puerta natural desde Madrid, refuerza su vocación de turismo de naturaleza, con miradores y actividades de observación astronómica.

Riaza muestra el atractivo de su arquitectura serrana y su oferta de turismo familiar, con la Sierra de Ayllón como escenario.

Ermita del Cristo del Caloco, en El Espinar. La fotografía de larga exposición captura el movimiento de las estrellas.

Cada municipio llevará su material promocional y sus propuestas propias, bajo un mensaje común: Segovia, una provincia para mirar al cielo.

El 12 de agosto de 2026, la provincia vivirá un acontecimiento astronómico sin precedentes. Será el primero visible en España en más de un siglo, y Segovia se encuentra entre los territorios más privilegiados de Europa para observarlo. Pero el territorio no espera: ya está preparado.

Durante los últimos meses, la Diputación, a través de Turismo de la Provincia de Segovia, ha coordinado formaciones en astroturismo, rutas de observación y actividades divulgativas que permitirán vivir el fenómeno de manera segura, sostenible y enriquecedora.

Hay pueblos que cuentan ya con miradores, alojamientos y experiencias especialmente pensadas para quienes acudan a contemplar el fenómeno.

El objetivo es que el eclipse sea mucho más que un instante astronómico: una oportunidad para redescubrir la provincia con calma, disfrutar de su gastronomía, de su patrimonio y de esa forma tan segoviana de vivir el tiempo sin prisa.

Más allá del fenómeno astronómico, el eclipse actúa como catalizador de un trabajo conjunto que une a instituciones, empresarios y vecinos en torno a una visión común del turismo: un modelo sostenible, basado en la autenticidad y el respeto al territorio. La provincia aprovecha su diversidad —de los pinares a las sierras, de los valles cerealistas a las hoces— para ofrecer experiencias complementarias y de calidad durante todo el año.

Intur muestra esa coordinación entre municipios y la fortaleza de un destino que ha sabido convertir su cielo limpio y su hospitalidad en una marca propia.

Un destino preparado para recibir al viajero

La participación en Intur refuerza la proyección de Segovia como destino turístico de interior sostenible, diverso y de calidad. El stand provincial mostrará no solo productos, sino un modo de entender el turismo: el equilibrio entre desarrollo y conservación, entre innovación y respeto por la autenticidad.

Castillo de Coca, una fortificación de estilo gótico-mudéjar.

Los visitantes que se acerquen a Intur podrán recorrer, en un solo espacio, la pluralidad de paisajes que ofrece la provincia: desde los pinares del oeste hasta las sierras del nordeste, pasando por sus villas medievales y su red de espacios naturales.

Una geografía que combina lo cercano con lo excepcional y que invita a quedarse más tiempo.

Porque el eclipse será solo un momento, pero la experiencia de vivir Segovia —de caminar sus senderos, saborear sus productos y contemplar sus cielos limpios— quedará en la memoria de quienes la visiten.

Con esta participación en Intur, la Diputación de Segovia, a través de Turismo de la Provincia de Segovia, reafirma su compromiso con la promoción del turismo rural, la sostenibilidad y el equilibrio territorial.

El eclipse total de 2026 servirá como emblema de una estrategia que une ciencia, paisaje y hospitalidad, y que consolidará a la provincia como referente del turismo de interior en España. Segovia mira al futuro con la serenidad de quien está preparada para brillar, una vez más, bajo la sombra del sol.