Renault Valladolid celebra el Captur 2,5 millones: “Debemos sentirnos muy orgullosos”

La factoría de Renault en Valladolid está de enhorabuena. Ha alcanzado un nuevo hito industrial con la producción del Renault Captur número 2,5 millones, un logro que consolida su papel dentro del Polo de Hibridación del Grupo Renault en España.

Este polo, que está integrado por las plantas de Valladolid, Palencia y Carrocerías, es responsable de cinco de los siete modelos híbridos de la marca y firmó en 2024 la producción del 50% de todos los vehículos híbridos vendidos por Renault a nivel mundial.

La unidad conmemorativa corresponde a un Captur full hybrid E-Tech de 160 CV, acabado esprit Alpine y color rojo deseo con techo negro brillante. Se trata de un motor más potente y eficiente, capaz de reducir las emisiones a 98 g de CO₂/km y circular en modo eléctrico hasta el 80% del tiempo en ciudad sin necesidad de enchufe.

El director de la factoría, Diego Paulini, celebró el hito junto a empleados y miembros del Comité de Dirección, para él, “es una gran satisfacción ser testigos del éxito de Renault Captur, que junto con Symbioz aúnan los esfuerzos y el saber hacer de todas las personas que trabajan día a día en la factoría de Valladolid”.

Además asegura que “debemos sentirnos muy orgullosos y continuar trabajando para seguir manteniendo nuestra competitividad, ofreciendo productos de máxima calidad a nuestros clientes”.

La planta vallisoletana produce más de 1.000 unidades diarias de los modelos Captur y Symbioz en versiones full hybrid E-Tech, mild hybrid, gasolina y, en el caso del Captur, también GLP.

A lo largo de los años, la factoría se ha transformado para fabricar en exclusiva mundial un vehículo pionero en la gama bitono de Renault, que hoy ofrece 17 combinaciones de carrocería y techo y continúa siendo un éxito de ventas.

Captur fue el modelo más vendido de la marca a particulares en España en el primer semestre del año, y el 90% de su producción se exporta a 47 destinos en cuatro continentes.

La planta también se ha convertido en un centro avanzado de digitalización industrial. Proyectos como Plant Connect, capaz de interpretar alrededor de 3 millones de datos por minuto para controlar el proceso productivo de principio a fin, han llevado la Inteligencia Artificial a todos los rincones del Polo Manufacturing Iberia.

El impulso de los híbridos

La elección del cliente de la unidad 2,5 millones refuerza la tendencia creciente hacia los híbridos: este tipo de motorizaciones representan ya el 44% de las ventas de turismos Renault en España, muy por encima del 18% que registra el mercado nacional.

La marca es la segunda que más híbridos vende tanto en España como en Europa, con 750.000 unidades full hybrid E-Tech comercializadas en los últimos cinco años.

El Captur, fabricado en Valladolid desde 2013, acaba de renovarse con un diseño más atlético y un nuevo frontal producido en la factoría de Carrocerías. Mantiene atributos que lo han convertido en un superventas del segmento B —interior modular, confort y posición de conducción elevada— y se actualiza para seguir siendo un referente del mercado de SUV urbanos.