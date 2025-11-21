Mutuactivos reúne a 150 ahorradores en Valladolid y revela oportunidades en bolsa: “Hay inversiones prudentes”

El encuentro contó con la presencia de Luis Ussia, presidente ejecutivo y consejero delegado de Mutuactivos, y de Alejandro Gervás, director comercial de la gestora, José Carmona, asesor de la delegación de Valladolid e Ignacio Dolz de Espejo, director de Soluciones de Inversión y Producto de la gestora Cedida

Más de 150 inversores y ahorradores se dieron cita este pasado jueves en Valladolid para asistir al encuentro anual de Mutuactivos, la gestora de fondos de inversión y de pensiones del Grupo Mutua Madrileña.

Durante el evento celebrado en el Hotel AC Palacio de Santa Ana, la firma compartió su visión sobre el mercado actual y las oportunidades de inversión, en un escenario marcado por la prudencia y la búsqueda de valor.

José Carmona, asesor de la delegación de Valladolid, moderó una entrevista con Ignacio Dolz de Espejo, director de Soluciones de Inversión y Producto de Mutuactivos, quien advirtió sobre la cautela necesaria en sectores con valoraciones elevadas, como la inteligencia artificial, especialmente en compañías estadounidenses.

Sin embargo, destacó el potencial de pequeñas y medianas empresas en Estados Unidos y Europa, así como del sector salud. “De la bolsa española nos gustan compañías como Merlin, Colonial, Santander o Zegona”, señaló Dolz de Espejo.

El directivo también resaltó el atractivo de Europa, impulsado por los planes de inversión en defensa e infraestructuras, y mencionó que la volatilidad del dólar seguirá marcando la dinámica de los mercados.

“A largo plazo, la bolsa sigue siendo la mejor alternativa. Nuestro fondo de renta variable Mutuafondo Valores ha registrado una rentabilidad anual del 8,18% desde 1998, frente al 2,66% de nuestro fondo de renta fija”, apuntó.

Además, subrayó el excelente desempeño del fondo de bolsa española Mutuafondo España, que acumula ganancias superiores al 40% este año.

En cuanto al contexto económico, Dolz de Espejo destacó que la inflación se mantiene a la baja y los tipos de interés siguen contenidos, aunque en tendencia descendente.

Esto mantiene a los mercados de renta fija relativamente estables y con rentabilidades atractivas, especialmente para inversores conservadores. Dentro de este segmento, los activos de deuda privada siguen aportando un valor significativo a las carteras.

Confianza y cercanía

Por su parte, Miguel Olea, director territorial de Mutuactivos en Castilla y León y Zona Norte, recordó que la gestora está presente en Valladolid desde 2006 y que su crecimiento ha sido notable tanto en clientes como en patrimonio gestionado.

“Nos diferenciamos por un asesoramiento personalizado basado en la confianza y la cercanía. Este año, además, hemos lanzado un servicio de planificación financiera integral que contempla activos financieros, inmobiliarios y sociedades empresariales”, señaló Olea.

El encuentro contó también con la presencia de Luis Ussia, presidente ejecutivo y consejero delegado de Mutuactivos, y de Alejandro Gervás, director comercial de la gestora, quienes reforzaron el compromiso de la firma con la excelencia en el servicio y la búsqueda de las mejores oportunidades de inversión para sus clientes.