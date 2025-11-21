La cara b del Black Friday: productores de un pueblo de Valladolid cierran su tienda online ante los envíos masivos

Frente al aluvión de ofertas y envíos masivos que caracterizan el Black Friday, Pecoreamiel.es, un proyecto apícola tradicional con colmenas entre los páramos de Valladolid y los montes de León, Palencia y Zamora, ha tomado una decisión contundente.

Va a desconectar su tienda online hasta el 28 de noviembre, después del señalado día del Black Friday en una decisión que nace de la voluntad de “proteger un producto de cosecha limitada y no someterlo a los riesgos de la logística masiva de estos días”, apuntan.

Un apagón digital para cuidar el tarro

Pecoreamiel.es trabaja con mieles crudas cremadas, tal cual la producen sus propias abejas y cuya cosecha este año ha sido aproximadamente un 30% más escasa, lo que convierte cada preciado tarro en el resultado del trabajo meticuloso de una campaña especialmente delicada.

En ese contexto, la empresa ha optado por no someter su producto a una carrera de envíos express que aumenta el riesgo de roturas, retrasos o mala manipulación, en estas fechas de saturación logística.

“La producción es tan limitada que llega un punto en el que prefieres no vender en estas fechas antes que ver cómo un tarro en el que has puesto tanto esfuerzo e ilusión llega roto a un cliente. Nuestra miel no es un producto para una carrera de envíos. Es el resultado de un trabajo lento, y así debe llegar a la mesa”, explica Adrián Domínguez, fundador de Pecoreamiel.es.

Con este gesto, la empresa reivindica su meticuloso cuidado del producto, desde el campo y la colmena hasta la mesa. “Para nosotros, la verdadera oferta no es un descuento en el precio, sino la garantía de entregar un producto artesanal y único en perfectas condiciones”, añade Adrián en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Este apagón digital es “su forma de reivindicar que en Castilla y León se elaboran productos con una calidad que merece otro tipo de tratamiento”, añade nuestro protagonista, que recuerda que “detrás de cada tarro hay un entorno rural vivo y una forma de producir que respeta los tiempos de la naturaleza”.

Comercio local y trato directo

Durante los días de cierre de la tienda online, Pecorea reforzará su presencia en puntos de venta físicos y en canales de trato directo con el cliente.

Su miel estará disponible en tiendas de Valladolid, que se pueden encontrar anunciadas en su web, así como confitería Vitín, (junto a los cines Broadway), Frutos secos Carlos, o algunas tahonas repartidas por toda la ciudad, espacios especializados donde la cercanía y el asesoramiento forman parte de la experiencia de compra.

Además, el proyecto mantendrá activo un canal de reservas y consultas por WhatsApp para resolver dudas sobre variedades, recomendaciones de uso y disponibilidad de cosecha, fomentando así una relación directa entre productor y consumidor.

De este modo, quienes quieran disfrutar de su miel durante esas fechas podrán seguir haciéndolo, pero a través de canales que respetan mejor el ritmo y la naturaleza del producto.

Vuelta a la normalidad tras el Black Friday

La tienda online de Pecoreamiel.es se reactivará el viernes 28 de noviembre, una vez haya pasado el pico de envíos asociado al Black Friday. A partir de ese momento, los pedidos volverán a gestionarse con los estándares habituales de la marca: embalajes cuidadosos, tiempos razonables de entrega y un control cercano de cada envío.

Con este gesto, la empresa quiere recordar que la venta online puede convivir con un modelo de consumo más pausado, siempre que se respeten los límites de un producto agrícola de campaña y de un equipo familiar que acompaña cada pedido de forma artesanal.

“La decisión de parar unos días no es un freno al crecimiento, sino una manera de crecer sin traicionar la esencia del proyecto, mientras también se centran en el lanzamiento de “El Almendrío” su nueva línea de productos bajo la que esta familia comercializará sus propios frutos secos ecológicos.

Pecorea

Pecorea es un proyecto de apicultura artesanal con base en San pedro de Latarce, ubicado en la provincia de Valladolid

“Aquí trabajamos con nuestra abeja autóctona desde hace 30 años, no solo aprovechamos los montes, si no que también los creamos, tenemos 27ha de “santuario” para nuestras abejas, lo cual nos permite hacer unas mieles únicas que han llegado a valorarse entre las 30 mejores mieles del mundo en un concurso que organiza el centro de investigación de la miel de Estados Unidos, por dos años consecutivos” nos cuenta orgulloso Adrián.

Su catálogo incluye mieles singulares como la miel de brezo, de flores silvestres o de lavanda, todas ellas con textura cremosa, algo que hace que este producto sea aún más limitado.