Tordesillas, villa inesperada

Vista de Tordesillas con su magnífico puente medieval de diez ojos sobre el río Duero. Oficina de Turismo de Tordesillas

Tordesillas sorprende a todo aquel que llega. Es una villa inesperadamente versátil y llena de matices, capaz de ofrecer mil razones para quedarse y descubrirla poco a poco.

Desprende historia, aquí dejaron su huella los Reyes Católicos, Juana I de Castilla —conocida como Juana la Loca— o el emperador Carlos V. También fue escenario de episodios decisivos, como la Guerra de la Independencia o el levantamiento comunero, cuando Tordesillas se convirtió en sede de la Santa Junta Comunera.

Pasear por su casco histórico es viajar al pasado. Iglesias, conventos, casonas y palacios evocan siglos de esplendor. En uno de ellos, las Casas del Tratado, se firmó en 1494 el Tratado de Tordesillas, un acuerdo clave para la historia universal entre Castilla y Portugal. En él se trazaron los límites de las conquistas de ambos reinos en el Nuevo Mundo, decisión que acabaría determinando el idioma de millones de personas. Por su trascendencia, este documento forma parte del registro “Memoria del Mundo” de la UNESCO.

Bodega subterránea ‘Muelas’, en el casco histórico, junto a la Plaza Mayor. Oficina de Turismo de Tordesillas

La mejor panorámica se encuentra en la parte sur de la villa, donde los principales monumentos se asoman al río, junto a un majestuoso puente medieval de diez ojos. Es una imagen que resume a la perfección la estrecha relación entre Tordesillas y el Duero, fuente de vida y testigo de su historia.

Desde allí, el visitante puede recorrer la senda del Camino Natural del Duero (GR-14) o simplemente detenerse a contemplar el paisaje, con su vegetación ribereña y las aves que habitan en sus orillas. Parte del término municipal forma parte del único espacio natural protegido de la provincia de Valladolid y también declarado Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA).

Tordesillas ofrece además una completa oferta hotelera para todos los gustos y presupuestos: desde el Parador de Turismo hasta hoteles, hostales y un camping de primera categoría. Su gastronomía, basada en productos locales y recetas tradicionales, puede disfrutarse en los numerosos bares y restaurantes, haciendo de cada comida una experiencia con sabor a historia.

La singular Plaza Mayor de Tordesillas. Oficina de Turismo de Tordesillas

Porque Tordesillas no solo se visita: se vive, se saborea y se recuerda.

Los imprescindibles

Real Monasterio de Santa Clara: antiguo palacio real de Alfonso XI y Pedro I, posteriormente transformado en monasterio. Constituye uno de los mejores ejemplares de arte mudéjar de Castilla y León y alberga uno de los baños árabes mejor conservados de España.

Museo del Tratado de Tordesillas: ubicado en el interior de las Casas del Tratado, muestra los aspectos históricos, sociales y geográficos para entender las negociaciones del Tratado.

Torre campanario de Santa María. Oficina de Turismo de Tordesillas

Museo de San Antolín: iglesia de estilo gótico convertida en museo de arte sacro. Posee también un magnífico mirador al que se accede por una escalera de caracol.

Museo del Encaje: en una casona del siglo XVII alberga una importante colección de bordados y encajes.

Bodega subterránea: en el centro histórico, junto a la Plaza Mayor, se encuentra esta bodega que se puede visitar de forma guiada con degustación incluida de sus vinos.

Plaza Mayor: su origen se remonta al siglo XVI. Tiene forma cuadrangular y está rodeada de soportales. De aquí parten las cuatro calles principales que acababan en las puertas que daban acceso al recinto amurallado que tuvo la villa.

Iglesia de Santa María: Este templo fue levantado entre los siglos XVI y XVIII con patrones góticos y una evolución clasicista. Está declarada Bien de Interés Cultural, y junto con la Iglesia de San Pedro, también de estilo gótico, son los templos abiertos al culto. Ambas iglesias poseen órganos barrocos.