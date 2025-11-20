Multa de 800 euros y nueva fecha para el derbi suspendido por las goteras en Pisuerga: este es el día

El UEMC Baloncesto Valladolid y la Cultural y Deportiva Leonesa jugarán el partido suspendido por las goteras el próximo miércoles, 17 de diciembre, a las 20:00 horas en el Polideportivo Pisuerga.

Así lo ha fallado el Comité Nacional de Competición de la Federación de Baloncesto de Castilla y León, 18 días después de que el derbi no se pudiera disputar por las goteras del pabellón morado, escenario que albergará el encuentro en la nueva fecha.

La resolución, asimismo, establece una multa económica de 800€ para el UEMC Baloncesto Valladolid y la sufragación de todos los gastos originados por la suspensión del encuentro y de la repetición del mismo.

Finalmente, el Comité Nacional de Competición advierte que la reincidencia de una situación similar está tipificada en el Reglamento Disciplinario de la FEB y conllevaría multas económicas superiores y sanciones deportivas.

Por ello, y tal y como se informó en su momento, el UEMC Baloncesto Valladolid recuerda que los aficionados y aficionadas afectados podrán solicitar el reembolso de sus entradas y actuar como consideren en los siguientes supuestos.

Las entradas compradas en taquilla serán válidas para el nuevo partido. Las personas que quieren solicitar la devolución del importe íntegro, deberán escribir un correo electrónico al Club (administracion@cbcvalladolid.com) adjuntando las entradas y aportando un número de cuenta bancaria, su nombre, apellidos y DNI.

Las entradas adquiridas a través de la página web del Club, también serán válidas para la nueva fecha y para solicitar el reembolso simplemente deberán adjuntar, en la dirección de correo electrónico indicada, las entradas. El abono se realizará directamente en la tarjeta con la que se efectuó la compra.

Las invitaciones cursadas para las donaciones al Centro de Hemoterapia y Hemodonación también son válidas para ese día. Para las entradas compradas a precio reducido, de igual modo, podrán solicitar la devolución del importe solicitándolo al Club a través del correo electrónico, como está previamente indicado, y adjuntando la información demandada.

Las invitaciones de patrocinadores, empresas e instituciones no serán válidas para el partido, sino que el Club las volverá a enviar cuando proceda.

Para los abonados del UEMC Baloncesto Valladolid que solicitasen una serie de invitaciones que corresponden a su carné, deberán contactar con el Club vía correo electrónico adjuntándolas para que sean anuladas y que no computen en su historial.