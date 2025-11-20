Una larga persecución en Valladolid acaba con la detención de un hombre con un historial de 25 arrestos

Agentes de la Policía Nacional han detenido esta pasada madrugada en la calle Maravillas de Valladolid a un hombre sobre el que pesaba una orden de búsqueda por su presunta implicación en un delito de hurto cometido el pasado 6 de noviembre.

La investigación policial había determinado que el individuo era el presunto autor del robo de una bandolera del interior de la cabina de un camión.

El bolso, propiedad del conductor, contenía diversa documentación, 70 euros en efectivo y un teléfono móvil. Según las pesquisas, el sospechoso aprovechó que el trabajador manipulaba la grúa pluma del vehículo y había dejado la cabina abierta para sustraer los objetos.

Una vez identificada la presunta autoría, los investigadores emitieron una orden de detención. Durante la madrugada del 19 de noviembre, agentes del Grupo de Atención al Ciudadano que realizaban labores preventivas en un vehículo camuflado localizaron al hombre buscado en la calle Santa Lucía.

El individuo, un delincuente habitual con 25 detenciones policiales, catorce de ellas registradas en 2025, ignoró las órdenes de alto y emprendió la huida a la carrera.

Los agentes iniciaron una persecución a pie que finalizó en la calle Maravillas, donde uno de ellos logró interceptarlo y proceder a su detención como presunto autor del hurto investigado.

Durante el cacheo de seguridad, los agentes encontraron entre sus ropas dos teléfonos móviles cuyo origen el detenido no pudo justificar ni desbloquear.

La Policía investiga ahora si estos dispositivos pudieran estar relacionados con otros robos aún no denunciados.

El sospechoso fue trasladado a dependencias policiales, donde permaneció bajo custodia mientras se completaban las diligencias. Posteriormente, fue puesto a disposición judicial, quedando finalmente en libertad.