Conrado Íscar engrandece la "historia de esfuerzo, pasión y superación" de los premiados en la gala de Deportes y Juventud

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha querido engrandecer este martes "la historia de esfuerzo, pasión y superación" de los cinco premiados en la primera edición de la gala de los Premios Deportes y Juventud 2025.

Íscar ha presidido el acto en el Teatro Zorrilla en el que se han reunido deportistas, jóvenes y autoridades para reconocer la dedicación, el esfuerzo y los logros de los talentos de la provincia de Valladolid, además de promover los valores asociados a la juventud y al deporte.

En esta primera edición han sido galardonados José María Mielgo Moneo (Mejor deportista masculino en tiro); Anastasia Lugán Sánchez (Mejor deportista femenina en equitación Trek); Daniel Sanz Vicario (Mejor promesa deportiva masculina en orientación); Ada María Trejo Calderón (Mejor promesa deportiva femenina en patinaje artístico); y Ana Amado García (Mejor deportista con diversidad funcional en kárate).

Todos ellos recibieron un premio de 1.200 euros y la Diputación de Valladolid ha concedido también dos menciones especiales, a la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León, con motivo de su compromiso con la inclusión y la promoción del deporte adaptado en la provincia, y otra a Asunción Bautista Arranz, informadora juvenil del Ayuntamiento de Cigales, por su destacada trayectoria de más de 20 años al frente del Punto de Información Juvenil de la Red Provincial de la institución provincial.

El presidente provincial ha felicitado a los premiados y ha destacado de cada uno de ellos su representación del espíritu de los pueblos de la provincia: "Trabajadores, constantes y orgullosos de sus raíces". "La gala reconoce no solo los resultados deportivos, sino también la entrega, el compromiso y la capacidad de superación diaria de los jóvenes deportistas", ha apuntado.

Asimismo, ha resaltado el papel del deporte como "herramienta de igualdad, cohesión social, salud y formación", y ha recordado que desde la institución que preside se impulsan programas para todas las edades y necesidades.

"La Diputación de Valladolid mantiene un firme compromiso con la juventud y el deporte, con programas que abarcan desde los juegos escolares hasta las competiciones para adultos, pasando por actividades de verano y campamentos deportivos", ha apuntado.

Conrado Íscar ha finalizado su intervención subrayando que "cada niño, joven o adulto que participa contribuye a hacer de Valladolid una provincia más viva, más sana y feliz" y ha insistido en que la Diputación continuará trabajando para que todos los municipios y vecinos, independientemente de su edad o situación, "tengan acceso real al deporte y la actividad física".

La Diputación de Valladolid resolvió la primera edición de los Premios Deportes y Juventud, creados para reconocer el esfuerzo, la dedicación y los logros de los deportistas de la provincia, así como para promover los valores vinculados al deporte y a la juventud. El jurado valoró los méritos deportivos obtenidos durante la temporada 2024-2025, junto con la formación y las titulaciones relacionadas con cada disciplina. Estos premios estuvieron dotados con una cuantía total de 6.000 euros.