Sergio (50) pone a la venta un histórico restaurante en la provincia de Valladolid: "No quiere trabajar nadie"

Sergio en el Restaurante Casa Peña de Villalón. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Villalón de Campos se encuentra enclavado en un hermoso entorno campestre, rodeado por campos verdes y paisajes tranquilos. Su historia se remonta a la época medieval. Además, durante siglos, ha sido un importante centro comercial y agrícola en la región de Tierra de Campos.

Todo ello ha provocado un importante desarrollo, por lo que tenemos mucho que ver en una localidad vallisoletana que cuenta en la actualidad, y según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) con una población de 1.496 habitantes.

Cuenta con la iglesia de San Juan, con su retablo, y con la de San Pedro, con una alta torre de cinco pisos, y destaca también la calle Rúa por la belleza de sus soportales y comercios.

También destaca su Plaza Mayor con el Ayuntamiento y el rollo jurisdiccional, de estilo gótico isabelino de 10 metros de altura. Es una localidad famosa también por su excelente queso.

Allí nos encontramos con Sergio Peña Maroto, que es el dueño de Restaurante Casa Peña, que cuenta con una larga historia y tradición. “Está a la venta desde hace un año, pero no quiere trabajar nadie”, cuenta nuestro entrevistado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Una vida ligada a la hostelería

“Me defino como una persona trabajadora que, en la actualidad, no tiene tiempo para disfrutar de ninguna afición. Solo paso tiempo trabajando en mis negocios, tanto en Villalón con el Restaurante Casa Peña como la Cafetería de Economía y Hacienda, cerca de la Cúpula del Milenio”, explica nuestro entrevistado.

Sergio, de 50 años de edad, asegura que lleva toda la vida en contacto con el mundo de la hostelería pero que también ha trabajado en el mundo de la construcción. Es de Villalón, de los de toda la vida, como él mismo asegura.

“De pequeño quería ser futbolista. Me gustaba jugar al fútbol, de hecho, lo hice hasta que tenía 40 años. También tengo una gran afición por la equitación y los caballos. Sin embargo, desde pronto comencé a trabajar en el mundo hostelero”, apunta.

Lo hizo desde que tenía apenas 16 años, alternando también con la construcción.

La historia del restaurante

“El Restaurante Casa Peña lo abren mis abuelos. Natalio y Rosario. Tiene más de 60 años. Mi abuelo era un gran hostelero, reconocido en la zona. Después lo llevaron mis padres y desde 2019 estoy al frente”, afirma nuestro protagonista.

Sergio añade que el restaurante “tiene más de 60 años de historia”. Él lleva al frente un total de seis intentando mantener el legado familiar. Se ubica en la Plaza Mayor de la localidad pucelana y cuenta con unos 500 metros de espacio con bar, comedor, cocina, almacén y también ejerce de hostal con cinco habitaciones. Allí trabajan un total de tres empleados más nuestro entrevistado.

Interior del Restaurante Casa Peña en Villalón Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

“El Restaurante Casa Peña está cerrado los días de diario porque yo estoy en Valladolid llevando el otro negocio. Los sábados ofrecemos cocido y también tenemos lechazo por encargo, croquetas, arroz con bogavante y pulpo”, nos explica el hostelero.

El horario del bar es de lunes a jueves de 8:30 a 17:00 horas, y viernes, sábado y domingo, de 8:30 a cierre que pueden llegar a las 00.00 horas o más. El restaurante se abre el sábado, de 13:00 a 16:00 y de 21:00 a 23:00 y el domingo de 13:00 a 16:00 horas.

“El lechazo es nuestro plato estrella desde hace muchos años. También triunfa la sabrosa pata de pulpo a la brasa o el mencionado arroz con bogavante y las croquetas. Todo es comida casera, eso también es un dato a tener en cuenta”, afirma Sergio.

A la venta

“El Restaurante Casa Peña está a la venta desde hace un año. Y eso que tenemos una gran clientela. No hemos recibido llamadas aún de alguien interesado. No quiere trabajar nadie. No me planteo cerrar. Si no lo vendo, seguiré al frente”, añade nuestro protagonista.

Imagen del restaurante Casa Peña Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Sergio asegura que, entre este negocio hostelero que tiene en Villalón y el de Valladolid le “da para vivir” y añade que “hay bastante trabajo”. También afirma que la hostelería es “un mundo muy fastidiado”.

Nuestro protagonista apunta que “en ocasiones, los gastos ahogan” y apuesta por afrontar la vida “día a día”.

Habrá que esperar para saber si un restaurante mítico de la provincia de Valladolid como el Casa Peña cambia de manos o no.