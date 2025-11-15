El pulso de las tintorerías en Valladolid: la plantilla amenaza a Ilunion con una huelga mientras el conflicto crece

Los trabajadores del sector de tintorerías y lavanderías de la provincia de Valladolid volvieron ayer a concentrarse frente a la sede de Ilunion para exigir avances en la negociación del convenio colectivo, convocados por CC.OO. y UGT.

Durante la movilización, el sindicato denunció la falta de avances en el diálogo y lanzó un mensaje directo a la empresa. Según trasladaron Antonio Estrada, de la federación de Hábitat de CC.OO. Castilla y León, “las trabajadoras y trabajadores del sector de tintorerías se han concentrado hoy en las puertas de la empresa Ilunion para exigirle que desbloquee la negociación del convenio”.

Añadieron también que “la empresa debe sentarse con ánimo de llegar a un acuerdo”, y advirtieron de que, si no hay voluntad real, las acciones continuarán. En ese sentido, recordaron que “el día 19 a las 10 y media de la mañana habrá una nueva protesta en las puertas del grupo 11”.

Por último, desde el sindicato señalaron que la plantilla está dispuesta a ir más lejos si no se produce un cambio en la negociación: “Estamos dispuestos a llegar a la huelga si no se soluciona”, afirmaron.

El sector, mayoritariamente feminizado y con condiciones laborales especialmente exigentes, lleva meses reclamando mejoras salariales y estabilidad en un convenio que permanece bloqueado. CC.OO. insiste en que la responsabilidad de desbloquear la situación recae ahora en Ilunion, a quien piden avanzar con propuestas reales en la mesa negociadora.