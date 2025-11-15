Naíza, estrella del pop en Ecuador: "Me encantaría cantar en la Plaza Mayor de Valladolid. Quiero hacer carrera en España"

Nicole Pernigotti, conocida como Naíza, atiende a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León en la Plaza Mayor de Valladolid

"Todo se ve como un cuento". Apenas lleva dos horas en Valladolid, pero la ciudad ya le ha dejado sorprendida en la que es su primera visita. Nicole Pernigotti, conocida en el mundo de la música como Naíza, es una de las estrellas del pop urbano más influyentes entre los jóvenes de Ecuador, donde nació.

Ahora, sueña con la internacionalización de su carrera musical. Ha sido telonera en los últimos años de artistas como Shakira, Justin Bieber, Marc Anthony o Romeo Santos. También ha colaborado con Juan Magan.

Para ello, se encuentra realizando un viaje promocional por España. Durante esta semana ha participado en eventos en Madrid y ha dedicado este pasado jueves a hacer una tournée por distintos medios de Valladolid para darse a conocer.

En 2023 actuó en la capital española por el Día del Orgullo y recientemente se ha convertido en la primera artista ecuatoriana en actuar en la Puerta del Sol. Fue con motivo de la fiesta de la Hispanidad del pasado 12 de octubre. Justo después compartió cartel en La Fiesta LOS40 Global Show junto a artistas de alcance mundial.

Su objetivo es abrirse hueco en todo el panorama nacional. Y aquí es donde entra en juego su visita a Valladolid. Aunque reconoce que no conocía las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, no esconde su sorpresa al saber que por el escenario de la Plaza Mayor han pasado artistas como Jason Derulo, María Becerra, Aitana o Lola Índigo, entre otros muchos.

"Me encantaría cantar en la Plaza Mayor de Valladolid. Quiero poder hacer carrera y futuro acá (España), forma parte de lo que había proyectado en mi vida", apunta en una entrevista con EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León.

Las experiencias en Madrid le han abierto "muchas puertas" en nuestro país, logrando "llegar a lugares a los que no había podido entrar con mi música". "Me gusta mucho estar aquí", asegura la artista ecuatoriana.

No le gusta autodefinirse, lo considera "difícil", pero siente que es "muy honesta" consigo misma. "Lo que ves, es lo que soy. Me gusta hacer mucho música pop. Soy muy trabajadora, muy puntual y resiliente. Esto es una carrera de resistencia, de paciencia y he aprendido muchísimo a controlar mis emociones", añade.

Su música habla especialmente sobre historias de desamor. "Es lo que más me gusta en las canciones porque me ayuda a expresarme cuando a veces no puedo hacerlo con palabras", precisa la cantautora latinoamericana.

Cantar en la Puerta del Sol el pasado 13 de octubre fue una "gran responsabilidad" para ella. Lo considera un "momento muy importante" en su carrera. "Lo que más me ha gustado es saber que puedo abrir camino a otros artistas que tal vez en Ecuador pensaron que llegar a escenarios como estos iba a ser muy difícil", apunta.

También le supuso una oportunidad para "traer un trocito de mi tierra acá y darles un poquito de hogar a la gente de Ecuador en España". Es precisamente conocer ciudades y gente una de las cosas que más le apasiona de su profesión.

"No pasa nada si duermo cuatro horas porque voy a una ciudad a conocer por mi carrera. Al final del día es maravilloso. Es una suerte tener estas oportunidades y uno tiene que tomarlas con mucho cariño y responsabilidad. La experiencia es lo que hace a la persona artista", recalca en relación a su visita a Valladolid.

Referentes

Nicole es una persona con "muchos referentes" en el mundo de la música. No le gusta encasillarse en un único género, por eso explica que escucha "un poco de todo". "Si ves mis playlist vas a pensar que somos diferentes personas", bromea.

Pero si tiene que escoger un estilo en concreto, ese es el latin pop. A nivel de artistas, destaca a Dua Lipa, Sabrina Carpenter, Karol G o Shakira. A esta última la escucha desde "muy chiquita". "De todos absorbo información y con eso puedo experimentar cuando estoy grabando", puntualiza.

Con esta última coincidió en un mismo escenario. Fue en 2018, cuando fue telonera en uno de sus conciertos. Algo que para Naíza fue una "locura" el poder compartir show con una de las artistas que ha sido su "referente" durante toda su vida.

"Me la ponían mis padres, yo la veía bailar y hacía lo mismo, aunque lo bailaba pésimo", señala entre risas. Un "shock emocional" al que se han ido sumando experiencias con otros artistas internacionales como Justin Bieber o Marc Anthony.

"Cada artista es un mundo muy distinto uno del otro y por eso me gusta ver cómo se maneja el equipo de trabajo, de producción, cómo son con el público y cómo reacciona este. Todo eso me funciona a mí para yo también aprender y saber qué puedo hacer en los escenarios", relata.

En 2020 le llegó la oportunidad de trabajar con Juan Magán. Juntos sacaron el tema 'No vuelvas'. "También le he escuchado de muy chiquita. Yo empecé mis fiestas con Juan Magán", resalta emocionada volviendo a recordar aquella colaboración.

"Él va mucho a Ecuador. Me llamó en la pandemia y me dijo que le gusta mucho mi país y quisiera hacer algo conmigo, que ha escuchado mi música y obviamente yo dije que sí", recuerda.

Lo llamativo de todo ello es que fue Juan Magán quien recurrió a ella, cuando "normalmente es al revés". Por eso, define todo ello como algo "loco" y "bonito", además de que para ella fue "increíble".

En este momento de su carrera, aún son "muchos" los sueños que le tocan por cumplir. Pero el principal es "hacer de esta carrera mi proyecto de vida". "Y lo estoy cumpliendo", presume orgullosa Naíza.

Colaboraciones con españoles

Pablo Alborán, Aitana, C Tangana, Rosalía, Lola Índigo o Alejandro Sanz. Estos son algunos de los artistas españoles con los que Nicole Pernigotti desearía colaborar en algún momento de su carrera, como ya hiciera con Juan Magán ahora hace cinco años.

Y es que ella es una auténtica apasionada de los artistas españoles y la cultura musical que hay en nuestro país. "Todo el año he escuchado el Benidorm Fest y conozco Operación Triunfo", explica la ecuatoriana.

Para Naíza, es "increíble cómo viven todo esto" y "cómo acá sí se apoya el talento". "Ver cómo la gente tiene esta pasión por el arte, por estos festivales y apoyan esos shows masivos. Es otro mundo. En Ecuador no tenemos este tipo de festivales y nosotros vemos lo que pasa acá desde allí", reconoce.

Falta de privacidad

A pesar de que Naíza intenta ser "bien privada" con su vida más personal, se muestra "muy consciente" de cómo funciona el mundo de la fama. Por eso, subraya que le gusta "conectar con el público" porque sabe "de lo que trata esto".

"Cuando yo era chiquita tenía muchos fanatismos a los artistas. Comprendo lo que es estar en esa posición donde quieres conocer a una persona que admiras tanto. Si alguien se me acerca recibo a esas personas con mucho cariño porque yo he estado al otro lado de la moneda también", asegura.

Ante momentos en los que es reconocida lejos de su país, señala que es "bonito" porque demuestra que está llegando con su música a otros lugares donde están "conectando con lo que hago" y es "muy loco". "A veces no me lo creo", puntualiza.

Para este 2026 se marca el objetivo de seguir viniendo hasta España en busca de esas "puertas abiertas" a la vez que trabaja para terminar su EP y lanzar nueva música en este nuevo año.

De lo ya realizado, aclara que cada canción "ha vivido una etapa muy bonita en mi vida" y ha llegado "justo cuando la necesitaba", pero si hay una que le ha marcado "a full" fue 'Perdóname'. "Empezó como una balada y la hicimos electrónica", desvela.

También 'Volver a verte', que salió a la luz el año pasado y fue la canción que le hizo decidirse por volver al género pop.

Por último, Naíza lanza el guante al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, para que algún día pueda traer su música hasta el escenario principal en la Plaza Mayor durante las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

"Yo feliz. Yo vengo. Me encantaría poder hacerlo, para mí lo más bonito es cantar en el escenario y conectar con la gente", zanja Nicole Pernigotti 'Naíza' en la que espera que sea su primera pero no la última visita a Valladolid.