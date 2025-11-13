Así es la mejor tapa de España: un sabroso anillo crujiente de maíz relleno de lechazo

La tapa 'Milpa' del restaurante vallisoletano Habanero Taquería que ha ganado el premio a la mejor tapa en el Concurso Nacional de Tapas 2025

Valladolid se ha convertido durante los últimos tres días en la meca de la tapa. La capital vallisoletana ha acogido a los mejores chefs a nivel nacional y mundial en la celebración de dos certámenes de la alta gastronomía en miniatura: la XXI edición del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas y el IX Campeonato Mundial Ciudad de Valladolid en la Cúpula del Milenio de la ciudad.

El ganador del Concurso Nacional ha sido Alejandro San José, del restaurante Habanero Taquería de Valladolid, gracias a su elaboración 'Milpa'. El premio, además de un cheque por valor de 10.000 euros, le permite ser el próximo representante de España en el Campeonato Mundial de Tapas de 2026.

La tapa ganadora consiste en un sabroso anillo crujiente de maíz relleno de lechazo guisado en salsa de tomatillo verde, chintextle (pasta de chile molido) de bacalao, piña encurtida en tepache (bebida fermentada mexicana) y piñones garrapiñados. Una propuesta que ha deleitado al jurado y ha permitido al chef vallisoletano proclamarse vencedor del importante certamen.

El segundo premio, dotado con 5.000 euros, ha sido para 'Tronko Porko', de Aitor Martínez del restaurante Can Ros en Burriana, Castellón, hermanado con Moka. Y, por último, el tercer premio se lo ha llevado 'Perdiz, maíz y escabeche' de Jesús Iván Anaya, del restaurante El Mirador de la Mancha, en Ciudad Real, hermanado con el Bar Las Kubas.

Campeonato Mundial

Australia ha resultado el país ganador del noveno Campeonato Mundial de Pinchos y Tapas 2025, gracias a su elaboración ‘Humo bajo la tapa’ de Andrea Vignali, restaurante Al Dente Enoteca, hermanado con El Corregidor. El premio, consiste en un cheque valorado en 10.000 euros junto al diploma y el trofeo.

La segunda posición, con un premio dotado con 5.000 euros, ha sido para el chef Chen Cheng Dian y su tapa ‘Esmeralda’ del restaurante Fresh & Aged Italian steak house en Taiwán y hermanado con el restaurante Sala 20 de la ciudad de Valladolid.