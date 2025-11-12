La mejor tapa del mundo se decide en Valladolid este miércoles: chefs de 16 países luchan por el premio

Valladolid decidirá este miércoles, 12 de noviembre, cuál es la mejor tapa del mundo. La Cúpula del Milenio acoge el IX Campeonato Mundial en el que chefs de 16 países lucharán por conseguir el prestigioso premio, en un certamen que ya es objetivo prioritario para muchos de los mejores entre los fogones de todo el planeta.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, y la presidenta del certamen, Pichaya 'Pam' Soontornyanakij, nombrada mejor cocinera del mundo, y el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, Jaime Fernández, junto a otras autoridades, han presentado esta mañana el concurso.

Un total de 16 chefs entre los que está el candidato de España, Íñigo Tizón y su tapa 'Los lunes al Sol', del restaurante Gran Sol de Hondarribia, se medirán en esta prestigiosa cita con sus ricas elaboraciones.

Tizón representa a España a raíz de haberse proclamado el pasado año campeón del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas 'Ciudad de Valladolid', cuya edición de este año se ha celebrado también en la Cúpula del Milenio este pasado lunes y martes y compartirá gala de clausura con el Campeonato Mundial esta misma tarde.

Este año hay participantes llegados desde Canadá, México, Estados Unidos o Uruguay. También de Alemania, Noruega, Reino Unido y Austria. Y hasta de Taiwán, Indonesia, Tailandia Corea del Sur, Malasia, Nueva Zelanda y Australia.

El jurado está presidido por Pichaya 'Pam', del restaurante Potong, y la acompañan Paco Morales, del Noor, con tres estrellas Michelin y Premio Nacional de Gastronomía 2025; Iván Sanz, de la Bodega Dehesa de los Canónigos; Gloria Lucía Martín, de El Empalme; José Gordón, de El Capricho, con 2 soles Repsol; Carlos Casillas, de Barro, con una estrella Michelin y un Sol Repsol; Begoña Vázquez, de Regueiro Da Cova; César García, de Melvalco Fines Foods; Rafael Pico, de la Interprofesional del Aceite de Oliva de España; y el periodista Iván Martínez Cubells.

La gala de clausura tendrá lugar esta tarde a partir de las 19:30 horas, donde también se entregarán los premios del XXI Concurso Nacional de Pinchos y Tapas, además de los del Campeonato Mundial.

La clausura estará presidida por el alcalde y se desvelarán los nombres de los chefs que este año se llevarán el reconocimiento a la mejor tapa nacional y mundial.