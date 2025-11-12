Habanero Taquería se proclama vencedor del Concurso Nacional de Tapas y la mejor tapa del mundo se va a Australia

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, felicita a Andrea Vignali, ganador del noveno Campeonato Mundial de Pinchos y Tapas 2025

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha clausurado este miércoles la XXI edición del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas y el IX Campeonato Mundial ‘Ciudad de Valladolid’ en la Cúpula del Milenio. Tras tres días en los que Valladolid ha acogido a los mejores chefs a nivel nacional y mundial en la celebración de los certámenes de la alta gastronomía en miniatura, ya conocemos a los ganadores de esta edición.

El ganador del Concurso Nacional ha sido Alejandro San José, del restaurante Habanero Taquería de Valladolid, gracias a su elaboración ‘Milpa’. El premio, además de un cheque por valor de 10.000 euros, le permite ser el próximo representante de España en el Campeonato Mundial de Tapas de 2026.

El segundo premio, dotado con 5.000 euros, ha sido para ‘Tronko Porko’, de Aitor Martínez del restaurante Can Ros en Burriana, Castellón, hermanado con Moka. Y, por último, el tercer premio se lo ha llevado ‘Perdiz, maíz y escabeche’ de Jesús Iván Anaya, del restaurante El Mirador de la Mancha, en Ciudad Real, hermanado con el Bar Las Kubas.

Además, el jurado, presidido por Paco Morales, ha concedido cuatro accésit:

Accésit Inhostel “Bagoas de Carballeira”, de Sheila Barbeito Aradas (Roots Coruña, A Coruña”, hermanado con Faroles Rock. Accésit Aceites de Oliva de España, “Principino”, de Juan Carlos Jiménez Pradas (Azul Mediterráneo, Valladolid), hermanado con Azul Mediterráneo.

Accésit Dehesa de los Canónigos, “Equilibrio”, de Silvia Herrera Redondo (Mélida Wines, Mélida, Valladolid), hermanado con Trasto. Accésit Aquavall, “Tendón de Aquiles”, de Juan García Domínguez (Dolar Coreses, Vitoria), hermanado con Palosanto.

Campeonato Mundial

Australia ha resultado el país ganador del noveno Campeonato Mundial de Pinchos y Tapas 2025, gracias a su elaboración ‘Humo bajo la tapa’ de Andrea Vignali, restaurante Al Dente Enoteca, hermanado con El Corregidor. El premio, consiste en un cheque valorado en 10.000 euros junto al diploma y el trofeo.

La segunda posición, con un premio dotado con 5.000 euros, ha sido para el chef Chen Cheng Dian y su tapa ‘Esmeralda’ del restaurante Fresh & Aged Italian steak house en Taiwán y hermanado con el restaurante Sala 20.

Y el tercer puesto, dotado con un premio de 2.500 euros, ha sido para la tapa ‘La reina del mar’ de Oyvind Boe Dalev, de Brasserie Touch, en Noruega, hermanado con Restaurante Originario.

El jurado, presidido por Pichaya ‘Pam’, ha concedido otros tres accésit:

Accésit Querétaro, "Los lunes al sol" de Iñigo Tizón (Bar Gran Sol, España), hermanado con Restaurante La Parrilla de San Lorenzo. Accésit Mahou San Miguel, "La perla de Borneo" de Liew Kit K iet (Eat and Cook, Malasia), hermanado con Restaurante La Solana. Accésit Alimentos de Valladolid, "La nación más pequeña del mundo" de Carlos Maestre Sánchez (Pauli, Austria), hermanado con Faroles Rock

Todas las tapas participantes se podrán probar hasta el domingo, 16 de noviembre, en el ‘Festival Internacional de la Tapa’ en los restaurantes hermanados de la ciudad. Toda la información estará disponible en la app: SpainisTapas.