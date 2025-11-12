El Valle de los seis sentidos

El Valle de los Seis Sentidos abre las inscripciones para los campamentos de Navidad

Juegos, talleres, gymkanas y hasta la visita de Papá Noel y un Rey Mago invitan a los más pequeños para disfrutar de esta iniciativa de la Diputación de Valladolid que favorece la conciliación laboral y familiar en la época vacional.

El 'Valle de los Seis Sentidos', ubicado en Renedo de Esgueva y dependiente de la Diputación de Valladolid, ha abierto las inscripciones para que los padres y madres de menores de entre 5 y 16 años puedan apuntar a sus hijos a los campamentos de Navidad que se celebrarán entre el 22 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026.

Una cita que regresa un año más para facilitar la conciliación familiar durante el periodo vacacional y que combina diversión, aprendizaje y contacto directo con la naturaleza en este entorno privilegiado.

Los campamentos se celebrarán los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre, además del 2 de enero, en el horario de 08:00 a 15:00, con entrada flexible en la primera hora, y la recogida entre las 14:00 y las 15:00 horas.

Los precios, de 17 euros por día para socios del Club de Amigos de la Provincia y 20 para el público general, abren la puerta a una propuesta que busca la conciliación familiar y laboral, ofreciendo una alternativa segura, enriquecedora y educativa para los más pequeños.

Los niños y niñas que participen podrán disfrutar de un variado programa de actividades como talleres de creatividad y manualidades; de cocina y decoración navideña; actividades de educación ambiental; juegos y gymkanas por el parque; y hasta la visita de Papá Noel y un Rey Mago, a quienes podrán entregar sus cartas de deseos.

Cada grupo dispondrá de monitores especializados que acompañarán a los menores durante toda la jornada, asegurando su seguridad, participación activa y bienestar en cada actividad.

El 'Valle de los Seis Sentidos' es un referente provincial en educación ambiental, inclusión y ocio familiar. Es un parque único que ofrece más de 100 juegos y espacios interactivos diseñados para estimular la curiosidad, los sentidos y la convivencia a través del juego y la experimentación en plena naturaleza.

Con dicha iniciativa, la institución provincial reafirma su compromiso con la educación en valores, la infancia y la conciliación familiar, impulsando actividades que difunden el respeto por el medio ambiente y el desarrollo personal de los más jóvenes, al mismo tiempo que facilitan a las familias a compatibilizar el trabajo con el disfrute de las vacaciones escolares.

Las plazas, que son limitadas, pueden solicitarse a través de www.valladolidentradas.es y para más información, las familias interesadas pueden consultar llamando al 618 761 011.