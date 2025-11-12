Valladolid rinde homenaje al chef Hryhorii, muerto en la guerra de Ucrania: las lágrimas de Carnero ante su viuda e hijos

Jesús Julio Carnero saluda a Anastasia, viuda de Hryhorii (en el círculo), y a sus hijos.

Hace cuatro años que Hryhorii Zvirhzde vería en Valladolid cumplidas una de sus metas vitales, colándose en la final del Campeonato Mundial de Tapas que cada año acoge la ciudad del Pisuerga. Una fama internacional que muchos persiguen aquí y que el chef ucraniano se labró a base de trabajo y dedicación. Sin embargo, su vida se vería truncada por la injusta guerra entre Ucrania y Rusia, donde perdió la vida el pasado mes de junio defendiendo a su país de la invasión.

Hoy, con motivo de la inauguración del IX Campeonato Mundial de Tapas de Valladolid, la ciudad del Pisuerga ha querido aprovechar la ocasión para rendir un sentido homenaje al joven chef ucraniano, nacido el 26 de noviembre de 1992 en Odesa y asesinado en el campo de batalla el 5 de junio de 2025. "Defendió con honor su tierra y su país de tanta tiranía y de tanto despotismo", según ha destacado el periodista y presentador del certamen, José Ribagorda.

Unas palabras que han desatado el inmediato aplauso de un visiblemente emocionado y entre lágrimas alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, al que han seguido el resto de los presentes de la Cúpula del Milenio.

Valladolid rinde homenaje a Hryhorii, chef que fue finalista del Campeonato Mundial, y murió en la guerra de Ucrania este pasado verano

En el acto han estado presentes su viuda, Anastasia, y sus dos hijos, Alice, de 5 años,y Leo, de 4, que con la habitual inocencia de unos niños y la emoción de su madre han agradecido el sentido homenaje de Valladolid a Hryhorii.

Tras el visionado de un vídeo de unos dos minutos en el que se han compartido fotografías del chef ucraniano entre los fogones o junto a su familia. Imágenes que han desatado un largo aplauso dirigido hacia su viuda y su hija, y el momento en el que se ha podido ver a Jesús Julio Carnero muy emocionado y con lágrimas en los ojos.

Ribagorda ha explicado que Hryhorii dedicó toda su vida a la cocina, desde que era "muy joven". "A los 15 años ya trabajaba como ayudante mientras estudiaba por las tardes formándose profesionalmente en la Universidad de Cocina de Odesa"; ha explicado.

Combinó sus estudios con un "sueño muy claro", que era "triunfar en los fogones y defender y representar a su tierra gastronómicamente con orgullo".

El acto de inauguración del Campeonato Mundial de Tapas de Valladolid ha servido de esta forma para "mostrar respeto y rendir homenaje a Hryhorii", quien estará este jueves "pendiente de nosotros allá donde esté".

El chef ucraniano perdió la vida el pasado mes de junio a los 32 años durante un bombardeo ruso cuando estaba sirviendo en la 34ª Brigada Independiente de Defensa Costera de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Comenzó en la Marina y, más recientemente, desempeñaba su labor como piloto de drones. Él era chef en uno de los restaurantes más prestigiosos de Odesa. Una reputación que le trajeron hasta el Campeonato Mundial de Tapas de Valladolid el pasado año 2021, donde dejó una grata impresión entre los jueces.

Con el estallido de la guerra, llegó un momento que le tocó ir a servir al frente, mientras que su viuda e hijos se trasladaron a España para vivir con tranquilidad.