Valladolid y Madrid refuerzan su alianza europea en movilidad sostenible e innovación: "Somos dos ciudades conectadas"

Carnero recibe en el consistorio a los participantes del encuentro ‘Climate-Neutral and Smart Cities’.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha recibido en el Ayuntamiento a una delegación de Cartif, como centro tecnológico coordinador del proyecto Mobilities for EU, varios miembros de la Comisión Europea y representantes del Ayuntamiento de Madrid, participantes todos ellos del encuentro ‘Climate-Neutral and Smart Cities’.

El evento sirvió para destacar la cooperación activa entre Valladolid y Madrid, ambas designadas como Ciudades Misión europeas y se subrayó el compromiso compartido de ambas capitales con la construcción de un "modelo urbano sostenible, digital y centrado en las personas".

Carnero recordó que Valladolid es parte activa de proyectos europeos de descarbonización y movilidad conectada, como el Centro de Excelencia en Ciberseguridad para la Movilidad Conectada y la Ciudad de la Automoción.

El alcalde insistió en que la colaboración interurbana es esencial para alcanzar la neutralidad climática en Europa y que las administraciones locales, según Carnero, actúan como el motor principal de la innovación urbana.

Valladolid trabaja en un modelo de ciudad "humana, innovadora y sostenible", tal y como indicó, respaldado por el Plan de Transformación Digital 2024–2027 y el Centro Municipal de Ciberseguridad.

Además, hizo referencia a que el Ayuntamiento desarrolla una política de Gobernanza del Dato pionera en España, que “nos permite tomar decisiones más precisas, compartir información entre departamentos y abrir la puerta a proyectos de inteligencia artificial y gemelos digitales”, indicó.

Al frente de todo ello está la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Valladolid (IdeVa) como elemento transmisor y aglutinador de la innovación y del desarrollo económico de la ciudad.

El alcalde citó las plataformas AVANTE (administración electrónica) y VIBES (Valladolid Intelligent Destination Platform) como herramientas para integrar datos de movilidad, energía y servicios públicos.

Esta integración de datos busca convertir la información en conocimiento útil para mejorar la vida de los ciudadanos. Además, Carnero reafirmó la importancia de Valladolid como Ciudad de la Automoción, donde la industria combina su capacidad técnica con la sostenibilidad ambiental y la innovación digital.

Los representantes institucionales coincidieron en que los fondos europeos Horizonte Europa y NextGenerationEU son catalizadores esenciales para la cohesión y la innovación. Asimismo, subrayaron que los avances logrados en proyectos como Mobilities for EU servirán como referencia para toda la red de ciudades europeas.