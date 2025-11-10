Pierde parte de una oreja tras un brutal mordisco en una violenta pelea de madrugada en Valladolid

Agentes de la Policía Nacional, junto a la Policía Municipal, han detenido en Valladolid, en la madrugada del 9 de noviembre, a dos hombres por un delito de lesiones graves, como han informado fuentes policiales.

Una dotación de la Policía Nacional y otra de la Policía Municipal fueron comisionadas por la sala conjunta para acudir a la calle Carmelo del barrio de Las Delicias de Valladolid sobre las 02:00 horas de la madrugada, donde, al parecer, se estaba produciendo una pelea entre dos hombres.

A la llegada al lugar de los hechos de los agentes, pudieron comprobar cómo dos individuos estaban enzarzados en un violento enfrentamiento pegándose en el suelo.

Los policías procedieron a separarlos, mostrándose uno de ellos fuera de sí y con una actitud muy violenta, llegando a golpear a los agentes.

El otro hombre aprovechó ese momento para salir corriendo intentando eludir a los policías, sin que pudiera conseguirlo por ser alcanzado a la carrera por dos de los agentes.

Los policías pudieron observar como el varón que se había dado a la fuga presentaba un corte profundo en la ceja por el que sangraba abundantemente mientras que, al otro le faltaba un trozo de la oreja izquierda debido a una mordedura, con un sangrado copioso.

Los policías solicitaron el traslado de los dos hombres a dependencias sanitarias, yendo uno de ellos al Hospital Universitario Río Hortega y el otro al Hospital Clínico Universitario, donde fueron atendidos de las heridas que presentaban.

Uno de los policías localizó el trozo de oreja que le faltaba al hombre en el suelo, y lo trasladó rápidamente en el vehículo policial al Hospital Clínico Universitario, donde se lo reimplantaron en una intervención de urgencia.

Una vez atendidos ambos hombres de sus heridas, se les comunicó su detención por un delito de lesiones graves, quedando uno de ellos bajo custodia policial en el hospital y el otro fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional en la Comisaría de Distrito de Valladolid Delicias.

Allí se ha dado continuidad a las diligencias policiales, para ponerlas en conocimiento de la autoridad judicial, sin que ninguno de los dos detenidos haya colaborado con los policías para facilitar su identidad o indicar el motivo de la pelea.

El detenido que había quedado ingresado ha sido dado de alta y trasladado a dependencias policiales donde se ha continuado con las gestiones de investigación.

Ambos detenidos han pasado a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.