Diana (18) y una nueva vida tras su 10 en Bachillerato y bordarlo en la EBAU: "Entré en la carrera de mis sueños"

La palentina Diana Larrén González atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Diana Larrén González es una joven que nació en Palencia y que tiene solo 18 años. Segundo de bachillerato ha sido duro para ella y también enfrentarse a los exámenes de la EBAU, sin embargo, todo esfuerzo tiene su recompensa.

Después del arduo trabajo, logró la nota necesaria para hacer Medicina. En septiembre dejó la casa de sus padres para recalar en el Colegio Mayor Santa Cruz de la ciudad del Pisuerga.

La joven conversa con EL ESPAÑOL de Castilla y León para ver cómo ha sido el cambio de vida y cómo afronta un futuro que se antoja sumamente halagüeño.

La vida de Diana

“Soy una persona alegre, con muchas ganas de superarme. Me gusta hacer las cosas bien y, siempre, lo mejor que puedo. Soy muy exigente conmigo. Eso tiene su parte buena y su parte mala, pero me quedo con la satisfacción de hacerlo bien”, asegura Diana Larrén González.

Nuestra entrevistada, de 18 años, nació en Palencia y recuerda su infancia “feliz”. Iba al colegio, disfrutaba de las extraescolares y de los planes con sus padres y amigos. Es amante del deporte. Sobre todo, de la natación, con la que disfruta mucho.

“De pequeña recuerdo que cada semana quería ser una cosa, dependiendo de lo que más impresión me causara. Con el paso de los años vas viendo las cosas más claras. Me llamaba la atención el ámbito sanitario en general y la medicina en particular y en Bachillerato y en la EBAU fui a tope a por ello”, añade.

Y tanto. La palentina, que estudió desde los tres y hasta los 17 años en el Colegio La Salle, consiguió, a base de esfuerzo y trabajo, entrar en la carrera de Medicina en Valladolid trasladando su residencia y comenzando así una nueva vida para ella.

Medicina, la carrera de “sus sueños”

“En bachillerato fue todo sacrificio y esfuerzo. Puse todas las ganas en sacar una buena nota y, al final, obtuve el 10. En la EBAU, si llevas el curso bien, todo es más sencillo, aunque toca hacer un último esfuerzo”, apunta nuestra protagonista.

La palentina realizó, allá por el mes de junio, las pruebas de acceso a la universidad en la Escuela Oficial de Idiomas de Palencia. Había nervios previos, sobre todo por el cambio de formato de la prueba, pero examen tras examen ganaba en confianza.

Diana disfrutando del tiempo libre Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

“Después de días intensos de estudio, con mucha carga de emociones porque me jugaba bastante, al necesitar una nota alta, afronté un total de seis exámenes. Cuatro de la fase general y dos de la optativa. Al final conseguí un 13.340. Entré en la carrera de mis sueños”, nos explica Diana.

Consiguió plaza en Valladolid en lo que es, para ella, un “cambio de etapa”. Los primeros días “fueron de adaptación” tanto a la ciudad como a la carrera y a los profesores. Pero ella está “feliz”.

“Elegí Medicina porque soy una persona a la que le gusta ayudar. Sentirme útil ayudando a la gente. Investigar, distinguir síntomas y llegar a la enfermedad en cuestión”, apunta la joven.

Esa elección le ha llevado a cambiar de residencia de Palencia a Valladolid y a afrontar nuevos retos.

De Palencia a Valladolid

“En la actualidad vivo en el Colegio Mayor Santa Cruz. He cerrado una etapa y he abierto una nueva en Valladolid. No pensé en buscar un piso en alquiler en Valladolid porque, desde el principio, una amiga me habló muy bien de esta residencia y estoy muy contenta aquí”, asegura Diana.

Imagen de Diana Larrén González Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Allí tiene de todo. Comedor, salas comunes y actividades que organizan desde dicho colegio mayor con el fin de fomentar la convivencia entre sus residentes. “El dinero está bien invertido aquí”, añade Diana, que apunta que "está bien de precio si se tiene en cuenta los servicios que nos ofrece".

La joven echa de menos la vida de hace un año. Su colegio de toda la vida, su familia y sus amigos, pero, poco a poco se va adaptando a una ciudad con muchos atractivos y alicientes como es la ciudad del Pisuerga.

“Valladolid no es una ciudad muy grande. Además, está bien comunicada y es bastante tranquila. Hay planes para hacer. Estoy muy feliz y cómoda aquí. No tardo nada en ir a la universidad, tengo gimnasio y todo lo que me gusta cerca”, afirma.

Mirando al futuro, la joven asegura que la vida “puede dar muchas vueltas” y quiere ir “paso a paso”. Primero toca ir completando la carrera y, después, convertirse en una profesional de la medicina.

“Quiero ser feliz y ser buena médica en el futuro para poder ayudar a la gente”, finaliza.