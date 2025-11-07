El 24 de noviembre, fecha clave para la disolución de la SVAV: "No hay causa para irnos del convenio o disolver"

El final de la integración ferroviaria en Valladolid ya se ve cerca, salvo un giro inesperado de última hora que no se espera. Adif ha fijado para el 24 de noviembre la junta general para iniciar el proceso de disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido por Óscar Puente, a través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), ha puesto fecha ya al inicio del proceso de disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. Así se pondrá fin al proyecto de integración del ferrocarril.

Ese día se espera que Junta y Ayuntamiento de Valladolid voten en contra de esa disolución y que Adif y Renfe lo hagan a favor, por lo que la falta de acuerdo podría acabar con dicha disolución en los tribunales para que la justicia dirima.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, se ha referido a esa reunión en la mañana de este viernes, 7 de noviembre, después de anunciar la reapertura de la calle Gamazo tras más de cinco meses de obras.

“Asistiremos a la reunión. Se trata de un encuentro que estaba convocado ya desde hace tiempo. Tanto la comisión de seguimiento como la junta general de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad”, ha confirmado Carnero.

El alcalde de Valladolid ha añadido que “ya saben cuál es nuestra posición” y que “no hay causa para disolver ni irnos del convenio”, ha afirmado el primer edil.

Así lo manifestarán en dicho encuentro que se antoja, de nuevo, tenso.