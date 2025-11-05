José Antonio (50), dueño de una pizzería: “Hay 4 pilares básicos que la pizza tiene que tener y un alimento que está prohibido”

José Antonio arriba en la imagen, junto al pizzaiolo de Five Napoli metiendo la pizza en el horno artesanal

No hay casa sin pizza cuando hay un evento destacado o cuando nos hemos quedado sin cena. Sin embargo, en los últimos años este alimento ha dado un salto de calidad y ahora son muchos los restaurantes que se han especializado en ello.

La pizza tal como la conocemos surgió en Nápoles, Italia, a finales del siglo XVIII. Era un alimento barato y rápido, consumido principalmente por los trabajadores pobres. La masa servía como base para tomates, queso, aceite y otras coberturas económicas.

Por su parte, la pizza moderna ganó fama internacional gracias a la Pizza Margherita, creada en 1889 por el pizzaiolo Raffaele Esposito.

La historia dice que la pizza fue hecha en honor a la reina Margherita de Saboya, con tomate, mozzarella y albahaca, representando los colores de la bandera italiana (rojo, blanco y verde). Este invento consolidó la pizza como símbolo de la identidad italiana. Ahora ese símbolo se ha extendido.

En pleno corazón de Valladolid, en la calle Francisco Zarandona número 8, se encuentra Five Napoli Pizza, un rincón que huele a Italia y a tradición, y que en las pasadas ferias se atrevió a sacar caseta a la calle.

Abierta en 2023, esta pizzería se ha convertido en una referencia para los amantes de la pizza auténtica, la napolitana de verdad, donde nació y cuenta con el sello de garantía VPN (Vera Pizza Napoletana).

Al frente está José Antonio Pérez, quien abre el horno napolitano a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León y nos cuenta los secretos sobre la pizza.

“Una buena pizza, y sobre todo una auténtica pizza napolitana, se sostiene sobre cuatro pilares”, explica José Antonio con la pasión de quien vive su oficio.

El primero es la masa, elaborada con harina italiana y fermentada durante 48 horas. “La hacemos todos los días, con las proporciones exactas que marca el pizzaiolo. Esa es la base de todo”, asegura.

El segundo, los ingredientes. En Five Napoli todo viene directamente de Italia: “El tomate, la mozzarella… no hay atajos. Si quieres autenticidad, tienes que respetar el producto”.

El tercer pilar es el horno de leña napolitano, auténtico y artesanal. “Lo construyó aquí mismo la familia Grimaldi, cuarta generación de maestros hornistas de Nápoles. Vinieron con los ladrillos desde Italia. No lo compramos hecho: lo levantaron con sus manos”, cuenta orgulloso.

Y el cuarto, el pizzaiolo. En Five Napoli cuentan con un maestro napolitano con más de 40 años de experiencia, responsable no solo de las pizzas, sino también de formar a las nuevas generaciones de pizzeros. “Sin un buen pizzaiolo, no hay magia”, sentencia José Antonio.

Cómo se come una pizza napolitana

Y ahora vamos a hincar el diente. Aunque parezca sencillo, comer una pizza napolitana también tiene su arte. “Aquí no se come con cuchillo ni tenedor”, advierte entre risas.

El método correcto, conocido como “a portafoglio” (en dialecto napolitano, “por tajo loblio”), consiste en doblar el pico hacia dentro para disfrutar de todos los sabores a la vez. “Así se aprecia el equilibrio entre masa, tomate y mozzarella. Es como se hace en Nápoles”, explica en lo que supone todo un ritual.

Lo que nunca debe llevar una pizza

Y otro tema polémico son los ingredientes que tiene que llevar. Si hay algo que provoca polémica entre los puristas, es la piña. Odiada para muchos, amada para pocos, es la eterna duda.

“Si a un pizzaiolo napolitano le dices que le pones piña a la pizza, te mete en el horno”, bromea José Antonio.

“No se pueden hacer experimentos. La pizza napolitana tiene su patrimonio, su identidad. Si cambias los ingredientes, ya no es una pizza napolitana”.

Para José Antonio, la pizza napolitana es cultura y respeto por la historia. “Toda pizza auténtica debe tener tomate San Marzano, mozzarella fior di latte y albahaca”, recuerda.

De hecho, la primera pizza de la historia, la Margarita, recuerda que se creó en honor a la reina del mismo nombre y lleva esos tres ingredientes, símbolo de la bandera italiana.

Aunque reconoce que hoy en día se ven pizzas “de callos, de morcilla o de croquetas”, Pérez lo tiene claro: “Cualquiera puede hacer una pizza, pero siempre será una pizza cualquiera. La napolitana es otra cosa”.

Desde su apertura, Five Napoli Pizza ha conquistado tanto a vallisoletanos como a italianos residentes. “Cuando un italiano nos dice que nuestra pizza es la mejor que ha comido fuera de Italia, sentimos que hemos hecho bien nuestro trabajo”, comenta orgulloso.

Además, la pizza ha dejado de ser una comida rápida o infantil: “Ahora es una experiencia gastronómica para todos. En nuestro local vienen clientes de 5 a 90 años, y a todos les encanta. La pizza es universal”.

Y con todos estos ingredientes, nunca mejor dicho, Five Napoli Pizza se lanza al III Campeonato Nacional de Pizzas – La Mejor Pizza de España 2025, un certamen que se ha consolidado como uno de los más prestigiosos dentro de la gastronomía italiana en España.

Los clientes que prueben las pizzas participantes pueden emitir su voto en la web www.lamejorpizza.es introduciendo el código de la tarjeta de votación que les facilitará el propio establecimiento.