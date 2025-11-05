La historia de Marina, una joven pianista, gran triunfadora del Festival Internacional UEMC de Cine Social

Lucía Zamora junto al consejero delegado de la UEMC, Jesús Zarzuela Mateos y el rector de la UEMC, David García. Cedida

El cortometraje Los dientes largos, dirigido por la sevillana Lucía Zamora, se convirtió en el gran vencedor del IV Festival Internacional UEMC de Cine Social Universitario, SOCINE, alzándose con los premios al Mejor Corto de Ficción y el Gran Premio del Festival.

El certamen, organizado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC), celebró su gala de entrega de premios en un Teatro Zorrilla de Valladolid lleno hasta la bandera, en un ambiente de emoción, arte y compromiso social.

El festival, único en España por su carácter universitario y su enfoque en el cine social, reunió en esta edición un centenar de obras procedentes de más de treinta centros universitarios y de educación superior de todo el mundo.

Entre los países participantes se encontraban España, Francia, Argentina, Colombia, República Dominicana, Reino Unido, Irán y Brasil, consolidando así la proyección internacional de SOCINE.

El centenario escenario vallisoletano fue testigo de una gala innovadora, en la que Cervantes y IronIA, una inteligencia artificial creada para la ocasión, protagonizaron un original diálogo entre la imaginación y la tecnología. La puesta en escena, que transitó del enfrentamiento al entendimiento, sirvió como metáfora de la convivencia entre la creatividad humana y la inteligencia artificial.

Durante la velada también se proyectó el corto ganador y se vivieron momentos de gran emoción, como la interpretación del poema dedicado al festival y a la UEMC por Nerea, del Centro San Juan de Dios de Valladolid, quien emocionó al público con su voz y sensibilidad artística.

Entre las autoridades presentes destacaron el consejero delegado de la UEMC, Jesús Zarzuela Mateos, el rector de la UEMC, David García López, la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho Sanz, el viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Jesús García-Cruces Méndez, el vicepresidente de la Diputación de Valladolid, Víctor David Alonso Monge, y la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez Cuadrillero, además del director de la SEMINCI, José Luis Cienfuegos, miembro del jurado.

Con Los dientes largos, Lucía Zamora narra la historia de Marina, una joven pianista que enfrenta la presión de un futuro prometedor en Alemania mientras lidia con la angustia que la consume por dentro.

Con esta obra, su tercer proyecto propio, la directora —formada en piano, composición y Estudios de Asia Oriental— confirma su talento y sensibilidad artística.

Los dos galardones obtenidos en SOCINE le suponen 4.000 euros en premios, consolidándola como una de las voces emergentes del cine español. Su trayectoria ya suma reconocimientos en festivales de Colombia, Pakistán y Portugal, además de éxitos previos con sus cortos Vuelve a Quererme y Separata.

La interpretación de Laura Rees también fue premiada con el galardón a Mejor Interpretación, completando el éxito de la producción.

Otros premiados

El segundo premio de ficción recayó en Pies, de los barceloneses Óscar Campos y Paula Vélez, una historia sobre adolescencia, familia y los peligros del mundo digital.

En la categoría de documental, el primer premio fue para A la sombra del río, dirigido por Jesús García Nuño de la Rosa y Emiliano Reyes Colina, una obra poética sobre la migración y la esperanza. El segundo premio fue para Latxa, de Silvia Arozamena, una historia sobre el retorno a las raíces y el amor por la naturaleza.

El Premio Universitario del Público recayó en Play, de Violeta Moro Taboso, una potente reflexión sobre el acoso y la exposición en redes sociales protagonizada por una joven de 15 años.

El galardón a Mejor Dirección fue para Ashling Ocampo Colvin por La casa de la abuela, un retrato de la independencia y la inclusión protagonizado por una joven con síndrome de Down. El Premio al Mejor Guion fue para Alberto Zorrilla por Por nosotros, una historia sobre adolescencia, abuso y resiliencia.

Finalmente, el jurado otorgó una Mención de Honor al realizador iraní Morteza Ghaseminia por That night, una historia íntima sobre la familia y la promesa en la noche del Mundial de 2018.