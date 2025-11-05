Un donete de rabo de toro es la mejor tapa de la provincia de Valladolid y se sirve en un pueblo de 91 habitantes

El restaurante Los Palomares, ubicado en el pueblo de Vega de Valdetronco (91 habitantes), se ha proclamado ganador de la gran final del III Concurso 'De Tapas X Comarcas Valladolid 2025'.

Su creador, el chef Teo Rodríguez, se ha hecho con el primer premio gracias a su tapa 'Vega', un donete relleno de guiso de rabo de toro, fondant de perigourdine y queso, que ha conquistado al jurado por su originalidad y sabor.

El segundo premio ha sido para el Restaurante Buena Brasa, de Zaratán, dirigido por el chef Iván Ortiz, con su tapa 'Palomino'. Su propuesta consistió en un canutillo de cereal relleno de rillette de pichón de nido, acompañado de chutney de tomate e higos.

Foto de familia de 'De Tapas X Comarcas'

El tercer clasificado fue el Restaurante El Aderezo, de Pedrajas de San Esteban, dirigido por el chef Jesús Miguel García, con su creación 'Recordis'. La propuesta incluía un buñuelo de parro asado al estilo del Carracillo sobre crema de ajo y piñones de Pedrajas, acompañado de una 'ensalada' de manzana deshidratada, cebolla morada, tomate, pepinillo y emulsión de los jugos del asado.

El conjunto se servía con un vermú sin alcohol elaborado a base de mosto de uva, piña verde macerada, tomillo, canela, cítricos y otras especias, y una brocheta de tomates cherry y lámina de zanahoria encurtidos.

La gran final se ha celebrado esta tarde en el edificio Q-BO, sede de Alimentos de Valladolid, donde los finalistas elaboraron sus tapas en directo. Al acto asistieron el diputado de Empleo y Desarrollo Económico, Roberto Migallón, el diputado de Promoción Agroalimentaria, Moisés Santana, el responsable de Alimentos de Valladolid, Francisco Fuentes, y el presidente de la Asociación de Hostelería de Valladolid, Jaime Fernández.

Desde la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid y la Diputación Provincial, organizadores del certamen, han asegurado que este concurso incentiva "la oferta de pinchos en los municipios, descubrir la gastronomía local y poner en valor el talento de nuestros hosteleros".

El jurado ha estado formado por reconocidos profesionales del sector: Juan Carlos Jiménez, chef del restaurante Azul Mediterráneo y ganador del Pincho de Oro 2025; Quini López, propietario de La Dama de La Motilla y ganador de la segunda edición del concurso; Marina de la Hoz, chef de El Curioso en Peñafiel y galardonada con un Sol Repsol; y Francisco Javier García, director de Área de Castilla y León de Makro.

El campeón y subcampeón han obtenido un trofeo acreditativo y cheques producto por valor de 300 y 100 euros de Makro, además de otros de la misma cuantía aportados por Alimentos de Valladolid.

Los tres finalistas de la gran final fueron distinguidos con un trofeo y cheques regalo de 1.000, 500 y 300 euros, aportados por Makro, junto a otros de idénticas cantidades entregados por Alimentos de Valladolid.

En esta tercera edición participaron 23 establecimientos de toda la provincia. Seis de ellos lograron alcanzar la gran final. Según la organización, la "originalidad y calidad de las elaboraciones ha sido muy alta", y han destacado la incorporación de locales de municipios que no habían participado en años anteriores.

El concurso se ha desarrollado entre el 21 de octubre y el 2 de noviembre, dividido en dos fases comarcales. La zona norte y oeste reunió a 11 restaurantes de Arroyo de la Encomienda, Cigales, Mucientes, Simancas, Vega de Valdetronco y Zaratán.

La zona sur y este contó con 12 locales de Arrabal de Portillo, Boecillo, Cogeces del Monte, Mélida de Peñafiel, Pedrajas de San Esteban, Peñafiel, Quintanilla de Arriba, Traspinedo y Tudela de Duero.

La organización ha querido expresar su deseo de que "cada año sean más los participantes que se sumen al certamen" y ha subrayado la importancia de difundir la riqueza gastronómica de los pueblos de Valladolid, fusionando tradición e innovación.