Vicente Simó (48), cirujano con 23 años de experiencia: "No somos salvavidas, curamos haciendo el mínimo daño"

El cirujano Vicente Simó Fernández atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Valladolid se va a convertir, del 4 al 7 de noviembre, en anfitriona de la celebración de la XXV Reunión Nacional de Cirugía en un evento que congregará en la ciudad del Pisuerga a más de 1.500 cirujanos. Se trata del mayor foro de esta especialidad en nuestro país.

Todo bajo el lema ‘Cirug.I.A.: Innovar, Aprender, Curar’. Esta edición va a abordar el cambio de paradigma que se nos presenta hacia una cirugía digital, un modelo en el que la inteligencia artificial, la robótica y la medicina personalizada, están redefiniendo la práctica clínica.

Todo, eso sí, sin perder de vista la dimensión humana del cirujano como integrador de conocimiento. Ello se abordará en el evento organizado por la Asociación Española de Cirugía (AEC) y ha contado con la colaboración de la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad.

La reunión nacional va a estar presidida por los doctores David Pacheco Sánchez, Miguel Toledano Trincado, y por Vicente Simó Fernández. Ellos han diseñado un programa que va a combinar formación de vanguardia, además de debate científico, y un enfoque hacia la cirugía digital del futuro.

De izquierda a derecha: Vicente Simó, David Pacheco y Miguel Toledano. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Esta reunión será un foro único para explorar cómo la inteligencia artificial y la tecnología digital están transformando nuestra práctica, sin perder de vista la dimensión humana que caracteriza a nuestra profesión”, señalan los organizadores.

EL ESPAÑOL de Castilla y León habla con Vicente Simó Fernández, uno de ellos, que nos introduce en la llegada de la robótica o la IA al ámbito científico y médico, lo que se va a tratar en este apasionante encuentro nacional que se va a celebrar en Valladolid.

Una vida marcada por la cirugía

“Soy Vicente Simó. Me defino como una persona normal, con una familia, que es lo más importante y cuya vida profesional ha estado orientada al mundo de la medicina”, asegura, en declaraciones a este periódico, Simó.

Tiene 48 años. Nació en León. Lleva 23 años en el mundo de la cirugía y es jefe de Unidad de Coloproctología en el Hospital Universitario Rio Hortega de Valladolid.

Nació en León. Estudió en Valladolid e hizo el MIR de Cirugía en León. Su vida profesional hasta el año 2020 se desarrolló en su ciudad natal y Palencia, hasta que en 2020 llegó a la ciudad del Pisuerga.

“Llegué a Valladolid ese año, cuando sale la plaza de jefe de Unidad de Coloproctología, en el Hospital Río Hortega y me dan esa plaza. Siempre quise ser médico, pero mi única relación con este mundo viene por parte de mi tío y de mi madre”, asegura el cirujano.

Tras formarse en el CAULE de León, allí estuvo entre los años 2007 y 2012. En Palencia entre 2013 y 2015, para después volver a su tierra entre 2015 y 2020 y recalar en Valladolid donde trabaja en el Río Hortega.

“Lo de ser cirujano me lo planteé siempre ya que mi madre fue enfermera de quirófano de cirugía y mi tío era cirujano. De escucharlos, supongo que me entró el gusanillo de la cirugía. Tras eso, en la carrera de medicina me di cuenta de que me gustaban mucho más las especialidades quirúrgicas”, añade.

Su labor como cirujano

Para Vicente Simó Fernández lo de ser cirujano pasa por “ser su profesión”. Son “médicos que saben operar y tienen la posibilidad de curar pacientes operando” por lo que, para él, la labor es “muy gratificante” aunque también hay “momentos muy agobiantes” cuando “se te complican los pacientes o no puedes solucionar problemas”.

“Puedo hablar de mi trabajo como cirujano colorrectal ya que estamos subdivididos por unidades y patologías, salvo en las guardias que vemos de todo. Mi día a día, ahora, es una labor asistencial en el campo de la patología colorrectal. Este tipo de cáncer es el más maligno y frecuente dentro de la cirugía general”, añade.

Además, Simó es profesor asociado de la Facultad de Medicina de Valladolid, por lo tanto, colabora también con la labor investigadora y docente. También, compagina todo con su cargo como Jefe de Unidad en el Hospital Río Hortega.

“Cobramos lo que nos paga Sacyl. Es un sistema público y nuestros sueldos van acorde al gasto que conlleva un sistema público. No somos salvavidas, curamos pacientes haciendo el mínimo daño”, añade el especialista.

La IA y la robótica en la medicina

“Nos vamos a convertir en el centro de la cirugía nacional. Van a venir a nuestra ciudad más de 1.500 cirujanos de todas las ramas de la cirugía general y vamos a compartir conocimientos de todos ellos”, asegura Simó. No duda en añadir que es el “congreso más importante de la cirugía española este año”. Por ello, el interés es máximo.

“La IA nos va a abrumar en todos los campos de la sociedad. También en el de la medicina. Creo que van a hacer mucho más rápido cambios o mejoras anteriores. La realidad aumentada y la robótica, sobre todo esta última, está presente ya en todos los hospitales de Sacyl. Es una mejor técnica de precisión y visibilidad que conlleva una mejora para la recuperación de pacientes y resultados”, añade el cirujano.

Los tres organizadores del congreso que se celebrará en Valladolid. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

La IA, como nos informa, se está usando ya en hospitales “como asistente de la consulta de los pacientes”. Eso “nos deja a los médicos centrarnos más en el paciente”. La “IA se encarga de la redacción del historial médico y de la organización de las pruebas médicas” La atención del especialista, con esto, está “más centrada en el paciente”.

“La IA nos ayuda mucho en la docencia e investigación. Por ejemplo, la realidad aumentada nos ayuda a identificar estructuras difíciles de ver. O los sistemas de reconstrucción en 3D a planificar cirugías antes de realizarla o implementarlas mientras estamos haciendo cirugía robótica”, añade Simó.

Defiende que la Inteligencia Artificial es “un adelanto” ya que va a “cambiar para bien la forma de trabajar”.

“Veo el futuro de una forma apasionante. Cualquier mejora en la calidad asistencial a los pacientes con disminución del fallo humano es lo deseable. Una cosa muy importante es que no se puede perder el trato entre médico y paciente nunca”, finaliza.