Este es el sueldo mínimo que se necesita para vivir en Valladolid, según la IA: "1.300 euros son para gastos"

Vivir de forma cómoda, con holgura y sin demasiada preocupación se está convirtiendo en todo un reto actualmente. La falta de vivienda, el elevado coste de compra o alquileres o la subida del precio de la luz, gas y alimentos básicos complican aún más la situación.

Hay lugares donde todavía es más viable que otros. Valladolid está considerada la provincia con mayor sueldo medio de España, según los datos de la Agencia Tributaria.

Sin embargo, los precios de las viviendas cada vez son más altos y son muchos los que ven serios problemas para poder enfrentarlos. No cualquiera puede permitirse vivir solo en la ciudad del Pisuerga.

Tal es así que, según Perplexity, herramienta de inteligencia artificial, los gastos básicos mensuales pueden alcanzar entre 1.300-1.600 euros al mes según "la zona y estilo de vida".

El coste de vida mensual para una persona, sin incluir el alquiler, es de 508 euros y sumando el alquiler de 1 habitación alcanza la cifra citada anteriormente.

Por tanto, para vivir bien en Valladolid es necesario ganar 1.800-2.200 euros netos al mes. "Para una familia de cuatro, el gasto total mensual puede ubicarse entre los 2.000 y 3.100 euros al mes, dependiendo del tipo de vivienda", explica la IA.

De alimentación, la Inteligencia Artificial los sitúa entre los 150 y 200 euros por persona, en función también del estilo de vida.

Asimismo, el precio medio de una vivienda se sitúa en los 1.429 euros el metro cuadrado en el caso de compra y en los 891 euros mensuales en cuanto al alquiler. Una habitación en el centro cuesta una media de 824 euros y fuera del centro unos 616.

En cuanto a los servicios esenciales y de transporte, la estimación es de 120-165 euros mensuales. Y los gastos de ocio y extras pueden elevar la cifra hasta los 1.800-2.000 euros mensuales por persona viviendo sola y con "un estilo de vida cómodo".

Teniendo estas cifras, un sueldo neto de 1.200-1.400 euros sería considerado como "lo mínimo aceptable". Sin embargo, es necesario llegar a los 1.800- 2.200 euros al mes para poder vivir con "comodidad y holgura". Puede parecer una cifra muy elevada, pero no está tan lejos de la realidad de los residentes vallisoletanos.

La Agencia Tributaria sitúa el salario medio anual de la provincia de Valladolid en 24.657 euros brutos, lo que equivale a aproximadamente 1.950 euros mensuales.

Aunque no todo el mundo percibe este citado salario. En Castilla y León, solo el 15,3% de los jóvenes entre 16 y 29 años vive fuera del hogar familiar, lo que significa que 85 de cada 100 jóvenes no se han emancipado antes de cumplir los 30 años.

Por tanto, la gran mayoría no puede irse de casa por factores como el coste de vivienda o la situación laboral. La media para emanciparse en Castilla y León supera los 30 años. La tasa de emancipación aumenta hasta cerca del 65% solo para la franja de 30 a 34 años.