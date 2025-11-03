'Lucía, mi pediatra’ llega a Vallsur con una charla gratuita sobre el impacto de las pantallas digitales en niños

El centro comercial Vallsur pondrá en marcha del 14 al 22 de noviembre la campaña 'Zona Cero Pantallas', una iniciativa de concienciación sobre los efectos del uso excesivo de dispositivos electrónicos en la infancia. La acción busca sensibilizar a las familias de Valladolid acerca del impacto del tiempo frente a las pantallas en el desarrollo físico, emocional y social de los niños.

Según diversos estudios, en la provincia se estima que más de 36.500 menores de entre 0 y 11 años podrían estar expuestos a un uso abusivo de pantallas, superando ampliamente las recomendaciones de los especialistas, que aconsejan evitar su uso en menores de 2 años y limitarlo a un máximo de una hora diaria hasta los 11.

Entre los efectos negativos de la sobreexposición a pantallas destacan los problemas de sueño, retrasos en el lenguaje, dificultades de atención, ansiedad, sedentarismo, sobrepeso y miopía, entre otros.

Uno de los principales reclamos del programa será la presencia de la reconocida pediatra y divulgadora Lucía Galán Bertrand, conocida como 'Lucía, mi pediatra', quien ofrecerá una charla gratuita el próximo 15 de noviembre a las 18:00 horas en Vallsur.

Durante la sesión, la especialista abordará los efectos del uso excesivo de pantallas en niños y adolescentes, y ofrecerá estrategias prácticas para fomentar un uso equilibrado de la tecnología en el hogar.

Tras su intervención, Galán participará en una mesa redonda junto a Laura Morchón Álvarez (enfermera especialista en salud mental), Beatriz Mongil López (psiquiatra infantojuvenil), Noelia Muelas (Asociación Adolescencia Libre de Móviles) y Carolina Tresierra (maestra especialista en audición y lenguaje del colegio Apostolado Valladolid).

El encuentro concluirá con una firma de libros de la pediatra a partir de las 20:00 horas.

Actividades para toda la familia

La campaña incluirá una zona de taquillas monitorizadas donde los visitantes podrán dejar su móvil y acumular “minutos sin pantallas” para ganar premios, una zona de juegos tradicionales —como chapas, scalextric o rayuela— y diversas actividades familiares.

Asimismo, la Casa del Libro de Vallsur acogerá cuentacuentos con las autoras Rocío Tolosa (Una vez... Violeta, la sirena inquieta, el 14 de noviembre a las 18:00 horas) y Raquel Sanz Jimeno (¡Todos quieren ser el Rey!, el 15 de noviembre a las 12:00 horas).

También se desarrollarán charlas en colegios y un podcast en directo con expertos y creadores de contenido.

“Para Vallsur es un orgullo acoger una iniciativa tan necesaria como Zona Cero Pantallas. Sabemos que muchas familias buscan ideas y recursos para equilibrar el uso de las pantallas, y esta campaña les brinda la oportunidad de aprender, compartir y descubrir alternativas que fortalecen los vínculos familiares”, destacó Carolina Castro, gerente del centro comercial.