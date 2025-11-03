Alimentos de Valladolid llega por primera vez al Gastronomic Forum Barcelona: 3 días de degustaciones y stand propio

La Diputación de Valladolid participa esta semana por primera vez en el Gastronomic Forum Barcelona, uno de los eventos gastronómicos más relevantes de la agenda internacional. La institución provincial despliega en la ciudad condal una amplia representación de productos incluidos en la marca de calidad Alimentos de Valladolid.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, considera que la presencia de la gastronomía de la provincia en el certamen es "una oportunidad única". Este lunes ha asistido a la inauguración del evento en el recinto de la Fira de Barcelona.

Alimentos de Valladolid cuenta con un stand propio pensado como escaparate de la "calidad, diversidad y carácter innovador" de la oferta de productos de calidad que tiene la provincia vallisoletana. Está ubicado en el pabellón 8 y tiene una superficie de 69 metros cuadrados. Un espacio donde también está presente el Autobús Foodtruck.

La feria ha comenzado este lunes y se prolongará hasta el miércoles 5 de noviembre con multitud de actividades. Alimentos de Valladolid organiza degustaciones durante los tres días de evento. En estas catas participarán algunas de las empresas y productos más conocidos de la gastronomía vallisoletana.

Este lunes han podido degustar lentejas de la IGP Tierra de Campos. También productos de la empresa Ideal Fruits y vinos de la DO Cigales. El martes será el turno para la promoción de la carne de conejo de Hermi junto a dulces de la Asociación Provincial de Confiteros de Valladolid regados con vinos DO Tierra de León. El miércoles se cerrará probando lechazo IGP Castilla y León, queso de la IGP Queso Castellano y vinos de las denominaciones de origen de Cigales y León.

Para Conrado Íscar la participación de Alimentos de Valladolid en el Gastronomic Forum Barcelona afianza la "apuesta por apoyar un sector estratégico para la provincia". El presidente ha destacado su papel clave en el desarrollo rural.

Autobús Foodtruck de la Diputación de Valladolid. Diputación de Valladolid

Este evento es una referencia para todo tipo de profesionales del sector, desde chefs a distribuidores o medios especializados. Por este motivo, la Diputación de Valladolid ha apostado por primera vez por asistir para posicionar los productos de calidad de la provincia tanto en el mercado nacional como a nivel internacional.