Dulces El Toro abre una nueva tienda permanente en el centro de Valladolid: "Tendremos dos nuevas referencias"

Inauguración de la tienda de Dulces El Toro en Valladolid Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid

Era algo que pedían a gritos los ciudadanos de Valladolid y ahora se ha convertido en realidad. Dulces El Toro ha abierto sus puertas al público este viernes, 31 de octubre a través de su nueva tienda situada en la calle Cánovas del Castillo número 4.

Con esto, la firma con sede en la localidad de Tordesillas, cumple la promesa que realizó hace meses con el fin de estar presentes en la ciudad del Pisuerga.

Si bien, años atrás, la marca ha tenido diferentes puntos de venta en el centro de Valladolid, tenían una duración limitada, únicamente a los meses de campaña navideña, siendo cerrada después de que pasaban dichas fechas. Esta nueva tiene un carácter permanente.

Todo el año abierta

Como han asegurado fuentes de la marca a EL ESPAÑOL de Castilla y León, la tienda trae el nuevo concepto de “abierta todo el año” para “estar a plena disposición de todos los habitantes de Valladolid y de los visitantes que deseen comprar los productos de la marca durante todo el año.

Lo va a hacer a través de un amplio horario en los meses de noviembre y diciembre que va de lunes a jueves de 10 a 14 horas y de 17 a 20:30 horas. Mientras que los viernes y sábados su horario se va a ampliar media hora más por la tarde, hasta las 21:00 horas. También estará abierta los domingos, en horario de mañana de 10 a 14 horas.

Imagen de la tienda Fotografía: Dulces El Toro

Nuevas referencias y apuesta por Valladolid

Dulces El Toro, que este año 2025 celebra su 175 aniversario, continúa con su proceso constante de innovación y muestra de ello son las nuevas referencias que verán la luz a comienzos de 2026.

“Entre los meses de enero y febrero tendremos dos nuevas referencias dentro de la marca que estarán disponibles a la venta durante todo el año, tanto en nuestros puntos físicos de Tordesillas y Valladolid como en nuestra tienda online”, asegura Álvaro Galicia.

El director Comercial y de Marketing de Dulces El Toro, respecto a tener una presencia física permanente en Valladolid ha afirmado que “los habitantes nos pedían constantemente un lugar donde poder ver y comprar físicamente todos nuestros productos, a través de una tienda oficial”.

Imagen de la nueva tienda de Dulces El Toro Fotografía: Dulces El Toro

“Tras muchos meses e incluso años de trabajo, esto ya, por fin es una realidad”, apuntilla Álvaro, que pasa por ser integrante de la sexta generación de la empresa familiar junto a su hermano Diego.

Ya son varios los meses que la compañía, con sede en Tordesillas, llevaba avisando en Valladolid de su apertura a través de diferentes acciones que no han pasado desapercibidas.

Entre ellas, el encierro de polvorones al más puro estilo San Fermín’ que realizó hace unas semanas o el hecho de ocupar las marquesinas y mupis de la ciudad con divertidas frases sobre la marca.