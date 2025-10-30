Así es el mayor centro de atención a la discapacidad de CyL: 5.500 m² de instalaciones "modernas y avanzadas"

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, inauguran en Valladolid la nueva sede del Grupo Social ONCE en Castilla y León Rubén Cacho Ical

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el delegado de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, han asistido este jueves a la inauguración de la nueva sede del Grupo Social ONCE en Castilla y León.

Se trata del mayor complejo dedicado a la atención a personas con discapacidad en la región. Ubicado en la calle India, 1, cuenta con una superficie de 5.500 metros cuadrados sobre una parcela de 9.000 metros cuadrados.

El presidente de la Junta ha ensalzado las instalaciones "modernas, accesibles y avanzadas" que generan el "mejor entorno de trabajo" para todos los profesionales de la ONCE.

En este sentido, ha dado la enhorabuena a todos los que forman parte y también ha manifestado el "cariño personal e institucional" que les tiene: "Estamos orgullosos de vosotros. Nuestro objetivo es que seáis protagonistas de vuestras propias vidas, que tengáis los mismos derechos de todas las personas y que reciban la mejor atención".

Asimismo, Mañueco ensalzaba la "apuesta clara" de la Comunidad para "seguir liderando" en política de servicios sociales y atención a personas mayores y a la dependencia. "Es un orgullo que Castilla y León haya conseguido tener la mejor ratio de España de plazas en centros para personas con discapacidad", aseguraba.

Por otra parte, ha garantizado el "compromiso firme" del Gobierno de Castilla y León por "apostar por los mejores servicios sociales" del país y recordaba que en los Presupuestos de 2026, el 80% de los recursos van destinados a este sector.

Asimismo, ha recordado que la Junta ha impulsado durante esta legislatura la Ley de Apoyos al Proyecto de Vida de las Personas con Discapacidad de Castilla y León. "Estamos a vuestro lado, con vosotros, para construir entre todos un futuro mejor", finalizaba el presidente de la Junta.

Por su parte, el alcalde de Valladolid ha afirmado que este espacio es un lugar "muy importante" por su cercanía con la Casa de la India y ha definido al proyecto de la ONCE con las palabras "espiritualidad y solidaridad".

Por otro lado, ha dado la enhorabuena al equipo por su labor y ha recordado la colaboración entre el Ayuntamiento y la ONCE desde el año 1997.

"Es un acto lleno de ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la solidaridad, transversalidad", afirma.

Carnero ha aprovechado su intervención para recordar que desde el Consistorio han puesto en marcha una encuesta para que, quienes lo deseen, voten en la web para decidir cómo se puede lograr que Valladolid sea "más accesible".

Así es la nueva sede

La nueva sede cuenta con una imagen de planta que recuerda a una 'E' mayúscula, con tres plantas, una bajo rasante y dos sobre rasante, más una zona de cubierta a modo de sala de descanso para los trabajadores y terraza transitable.

Frente al complejo, y a petición de la ONCE, se ha transformado un aparcamiento en una plaza peatonal para disfrute de la ciudadanía de Valladolid, que albergará actividades externas.

El edificio se ha diseñado atendiendo a criterios de "accesibilidad total". Así, dispone de sencillo reconocimiento espacial, de modo que la orientación del mismo resulta fácil de manera inmediata no solo para los usuarios de centros ciegos o con discapacidad visual sino también para quienes ocasionalmente visiten el edificio.

También han seleccionado materiales adecuados en cuanto a textura, color y disposición, con tratamientos podotáctiles y contrastes además de con un tratamiento específico de la iluminación que refuerza los recorridos y señaliza los lugares singulares y aquellos que puedan generar riesgo.

El edificio está dotado de bucles de inducción magnética, aseos adaptados diferenciados por sexos o escaleras y ascensores accesibles para resolver la comunicación vertical.

En materia de eficiencia energética, el edificio tiene calificación A, lo que supone un "ahorro energético y disminuye las emisiones de CO2".

Por otro lado, han informado de que todo está diseñado con criterios de sostenibilidad, como los aislamientos térmicos de alta eficiencia, 98 paneles de energía solar fotovoltaica en las cubiertas del edificio, iluminación led de bajo consumo, recuperadores de calor para ventilación en todas las dependencias, depósitos de agua reciclada para riego y rellenado de cisternas de inodoros o dispositivos de control de domótica gestionando el consumo de fuentes energéticas y factores medioambientales.