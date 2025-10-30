Agustín (73), pensionista con 50 años de experiencia: "Gano menos de 1.000 euros al mes y no me llega"

Agustín Almendros tiene 73 años y cada lunes se manifiesta en la plaza Fuente Dorada de Valladolid por unas pensiones "dignas". Al grito de "gobierne quien gobierne" se suma a las decenas de personas que, como él, cobran por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.

Lleva trabajando toda la vida, en distintas empresas, y también ha sido autónomo. "He tenido mis rachas buenas y mis rachas malas, como todos", afirma en declaraciones a EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León.

Sin embargo, lo más preocupante es que su pensión no alcanza los 1.000 euros. Unas cifras excesivamente bajas teniendo en cuenta el nivel de vida que hay actualmente.

"Hay unos cuantos que pueden ganar más, pero yo no. Estas son las cantidades y, como mínimo, deberíamos llegar al Salario Mínimo Interprofesional", explica.

Desde los 14 años, aproximadamente, lleva trabajando y, pese a ello, la cifra que cada mes recibe en la cuenta bancaria no llega a los cuatro dígitos. Una cantidad muy pequeña teniendo en cuenta que hoy en día "todo sube".

Agustín tiene la "suerte" de que no le han subido el alquiler desde hace casi una década. Paga unos 350 euros aproximadamente y el resto de la pensión que recibe es para las facturas de agua, luz o gas y para hacer la compra.

Pese a que el dinero destinado al piso es muy bajo, sigue sin permitirle ahorrar lo suficiente para tener "una mochilita". El pensionista lamenta que le gustaría tener un colchón para poder "comprarme unos zapatos sin tener que estar esperando la paga".

Toda una vida trabajando, "50 años cotizados", para que se encuentre a sus 73 reclamando lo que considera justo y por lo que ha estado sacrificándose toda la vida.

En este sentido, Almendros lamenta que la vida cada día es más cara mientras que sus ingresos no aumentan. "Yo voy a comprar la fruta y está carísima, la verdura ni te cuento. Casi no como pescado y de carne solo pollo", explica.

Por otra parte, asegura que no solo luchan por sus pensiones sino por las de las próximas generaciones. "Están diciendo que no son sostenibles y no es verdad, sí que lo son", critica.

En este sentido, lamenta que hayan "sacado el dinero" de la hucha de las pensiones "cuando la banca lo necesitaba para pagar muchos gastos que no son de la seguridad social".

El jubilado lo ve como una estrategia para que los mayores se hagan "planes privados" y afirma que han solicitado una auditoría -todavía sin éxito- para que devuelvan este dinero.

"Vamos a seguir luchando hasta que las fuerzas nos aguanten", añade.

Jubilaciones anticipadas

Una de las reivindicaciones de cada lunes es el de la jubilación anticipada. Hay muchos compañeros que quieren retirarse antes y, sin embargo, se encuentran con significativas "penalizaciones".

Es el caso, por ejemplo, de bomberos o policías. Piden que una vez que hayas cotizado 40 años te puedas jubilar sin que te quiten ciertas cantidades. Una penalización que va en incremento cada año de jubilación anticipada y "va subiendo por año, y es para toda la vida".

El porcentaje varía según los años cotizados. Normalmente, entre 41 años y 6 meses y 44 años y 6 meses el porcentaje de penalización es de un 5%. En el caso de quienes han cotizado más de 44 años y 6 meses, es de 4,75%.