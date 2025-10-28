Iván (38 años) abre dos nuevos locales de una famosa hamburguesería en Valladolid: "Debe saber a la mejor carne"

Iván atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León en el nuevo Bundi de Cantarranas

Iván Pastor Blanco es un vallisoletano de 38 años que hace tres apostó por abrir, en la calle Alemania de la ciudad del Pisuerga, su nuevo negocio junto a su hermano Alberto. Una hamburguesería que se ha hecho un hueco en la ciudad y que lleva el nombre de Bundi.

Amante de los deportes, sobre todo del rugby, y también de los videojuegos, nuestro protagonista suma 20 años de experiencia en el sector hostelero, ni más ni menos, y da un gran valor a los ratos que puede pasar, cuando su empleo le deja, con sus familiares y amigos.

Ahora, nuestro protagonista se lanza a la aventura de abrir otros dos nuevos locales. Uno, de hecho, ya está en funcionamiento desde hace un mes, en El Peral y el otro lo hará “muy pronto” en la Plaza de Cantarranas.

EL ESPAÑOL de Castilla y León queda con él en este nuevo local pendiente de abrir sus puertas para hablar sobre su espíritu emprendedor y muchas cosas más en esta entrevista.

Cartel del nuevo Bundi de Cantarranas

Su vida y la idea de Bundi

“Me defino como una buena persona. Trabajadora y con mis más y mis menos. Amigo de mis amigos y familiar. Somos tres hermanos a los que quiero mucho y con los que he compartido este espíritu emprendedor que atesoro”, asegura Iván en declaraciones a este periódico.

Echando la vista atrás, también se acuerda de sus padres. De los que asegura que le han dado la “mejor educación posible”. “Una pareja de barrio que nos ha criado a los tres lo mejor posible”, añade.

El vallisoletano no tenía claro, cuando era pequeño, lo que quería ser de mayor, pero desde pronta edad la hostelería no le disgustó y con la ayuda de su hermano se introdujo en este sacrificado mundo.

“Durante la pandemia estábamos encerrados. Mi hermano tenía varios negocios. Estábamos en casa parados y queríamos ayudar. Comenzamos a repartir a domicilio por el centro de Valladolid, también en Arroyo y El Pichón y así surgió la idea de Bundi”, añade el hostelero.

Le empezó a “picar la curiosidad por el emprendimiento y surgió Bundi. Era un concepto diferente de hamburguesas”, añade. Un sueño que, finalmente, se haría realidad poco tiempo después.

El principio y dos nuevos

“El primer Bundi que abrimos fue el de la calle Alemania. Al principio iba a ser una cocina fantasma. Desde allí llegamos a todas las zonas de Valladolid. Al centro, a Delicias, a Rondilla, Zaratán y a toda Covaresa. Abrimos en 2022 como cocina fantasma y con otro nombre hasta que, en 2023, concretamente en marzo, se comenzó a llamar Bundi”, explica Iván sobre el comienzo de todo.

Después de hacer un parón para terminar la obra y acondicionar el local, abrió sus puertas con un total de seis trabajadores. Todo ha ido tan bien en estos más de dos años que la marca, ahora, busca expandirse.

“La idea de abrir dos nuevos locales, de emprender de nuevo, fue por el crecimiento que estábamos viviendo. La gente viene todos los fines de semana a nuestro local y lo tenemos lleno. Además, participamos en el Sonorama, en el Cosquín Rock y el año pasado ganamos el premio a la mejor hamburguesa de Valladolid en el Champions Burger. Teníamos que expandirnos”, añade nuestro protagonista.

Iván con el nuevo Bundi de Cantarranas de fondo

Con todo esto sumado, Iván asegura que sentían que necesitaba “dar un paso más”. Comenzó entonces a buscar un local en el centro de Valladolid, en concreto en la Plaza de Cantarranas. Dos por uno, porque cuando comenzaron con las obras les salió otra oportunidad que no desaprovechó como era la de hacerse con otro local en El Peral, en concreto en la calle Mango.

“El nuevo local en El Peral está abierto desde hace un mes y el de Cantarranas lo abriremos muy pronto. Queremos la última semana de octubre. Son locales pequeños y acogedores con terraza”, explica.

El del Peral pasa por ser un local pequeño con cinco empleados y el de Cantarranas se espera que cuente con los mismos trabajadores. Entre los dos se crean, por tanto, unos diez empleos. Algo muy importante para la ciudad a sumar a los seis de la calle Alemania.

La hamburguesa como protagonista

“La carta va a seguir siendo igual. Con unas hamburguesas clásicas por las que hemos apostado desde el principio y que nos gustaban mucho. Nuestro objetivo pasa por recuperar las hamburguesas de cuando éramos pequeños. La burger debe saber a la mejor carne. Ese sabor clásico”, señala nuestro entrevistado.

Pese a la apertura de estos dos nuevos locales, el hostelero afirma que la “carta permanecerá prácticamente igual” aunque van a “añadir entrantes y alguna sorpresa más” para que el cliente pruebe cosas nuevas.

Una imagen de las hamburguesas de Bundi Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

“Nuestra especialidad es la hamburguesa. La más pedida es la Bundi con nuestra salsa. Una gran combinación. En nuestra carta hay elaboraciones que van de los 9,50 a los 11 euros. Por 10 euros, el mejor sabor”, explica.

Nuestro protagonista no tiene miedo a esta nueva y doble aventura y espera que los vallisoletanos y forasteros acojan sus propuestas para seguir creciendo.

Los trabajadores

“Encontrar empleados es el trabajo más complicado, pero en Bundi hemos tenido suerte hasta ahora porque el que llega lo hace con ganas de trabajar. Eso es lo importante. Apostamos por dar buen trato al empleado. Si está cómodo, todo funciona mejor. Intentamos mejorar la calidad de vida dentro de las posibilidades que tenemos”, añade.

Iván también hace referencia a lo “difícil” de emprender “en cualquier tipo de negocio” y “más en el mundo hostelero” con “muchas trabas e impuestos” pero apuesta por superar todas las adversidades para continuar creciendo.

“El objetivo que nos marcamos con estas nuevas dos aperturas pasa por seguir como hasta ahora, dándonos a conocer y que la gente esté contenta con nuestro trabajo y confíe en nosotros. Tenemos una gran valoración en Glovo y de todos los clientes y eso nos empuja a seguir adelante”, finaliza Iván.