Unos 250 estudiantes salen a la calle en Valladolid en recuerdo de Sandra Peña: "Sufrí 13 años acoso escolar y me veo reflejado"

Dos centenares de estudiantes salen a la calle en Valladolid en recuerdo de Sandra Peña y en contra del acoso escolar

Alrededor de dos centenares y medio de jóvenes han salido este martes a la calle en Valladolid en recuerdo de Sandra Peña, la joven de 14 años que se suicidó en Sevilla por el acoso escolar de tres compañeras, y para luchar en contra de esta lacra que hoy todavía está muy presente en muchos centros educativos.

Los participantes, de todas las edades, han partido en manifestación desde Fuente Dorada pasadas las 12:30 horas. Eduardo Alonso, miembro del Sindicato de Estudiantes y militante de Podemos en Valladolid, ha reconocido ante los medios de comunicación que él fue víctima de 'bullying' y se ha visto identificado con la pequeña Sandra.

"Yo lo viví, sufrí durante 13 años acoso escolar en un centro concertado de aquí de Valladolid, en el barrio de la Pilarica, y me he visto muy reflejado en el caso de Sandra. Yo y mi familia denunciábamos, pero siempre se guardaba silencio", ha relatado.

El activista ha resaltado que hoy Valladolid ha salido a la calle de nuevo para "denunciar el crimen" de la pequeña Sandra, que "optó por quitarse la vida por el acoso que sufría por parte de unas compañeras".

Alonso ha querido incidir en que, en cualquier caso, no están hoy manifestándose para "echar toda la culpa a estas niñas", sino también para "denunciar todo el proceso, todo el sistema, los protocolos antiacoso que no se activaron en este centro donde estaba esta chica, que era un centro concertado".

El miembro del Sindicato de Estudiantes ha asegurado que los protocolos no se activaron en este centro porque "cuando haces una denuncia por acoso escolar en un centro escolar, está la opción de que ese centro pierda los recursos públicos".

Ahora bien, dicha afirmación ha sido desmentida por fuentes de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León consultadas por este periódico. "No, en ningún caso se retiran las subvenciones si se reportan casos de acoso escolar", han subrayado rotundamente, al menos en referencia a la Comunidad.

Ahora bien, Alonso ha lamentado que "la mayoría de las veces que hay un caso de acoso en este tipo de centros (concertados) no se denuncia, se guarda silencio y se mira para otro lado".

Reclaman un cambio de los protocolos, para que "se activen antes". Asimismo, Eduardo Alonso ha llamado a "entender a la víctima", que está "muerta de miedo" y piensa que "ha hecho algo malo".

"Te da mucha vergüenza decirlo. Cuando se lo dices a algún profesor, no todos porque no hay que generalizar, siguen diciendo a día de hoy que son cosas de niños, que esto no tiene importancia", ha asegurado ante los medios de comunicación.

Además, ha incidido en que las víctimas tienen "una mezcla de miedo y de vergüenza" que les supone un "tabú a la hora de denunciar". Sin embargo, ha animado a todos los que estén sufriendo el acoso escolar a que lo cuenten a su familia, amigos, al colegio o que se pongan en contacto con el Sindicato de Estudiantes, "que aquí siempre van a tener el apoyo que les haga falta".

En otro orden de cosas, ha denunciado que "a veces" cuando se denuncia un caso de acoso escolar en un centro educativo, "una de las medidas es echar a esos agresores dos o tres días y luego vuelven". Y también se ha referido al "ciber acoso".

"Ahora es inmensa la cantidad de insultos, desprecios y vejaciones que se están vertiendo por las redes sociales a los jóvenes que están sufriendo el acoso escolar", ha precisado.

Por eso, también ha reclamado "más medidas en prevención para el profesorado" y "más formación". "El profesorado y las administraciones son los únicos que pueden ayudar a pararlo", ha sentenciado.

Por último, ha reivindicado una "educación inclusiva y de calidad", en la que "no se deje a ningún niño o niña atrás por algún tipo de discapacidad ni por su color de piel, raza, religión u orientación sexual".

"Proponemos una educación pública, inclusiva y que no deje a nadie atrás por ningún motivo. Más que nunca somos todos iguales y es lo que hay que tener en mente si queremos ser adultos con dos dedos de frente y la cabeza bien amueblada", ha zanjado.