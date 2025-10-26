La marcha contra el cáncer más multitudinaria de España inunda Valladolid de solidaridad: "Salva vidas"

Un total de 53.122 personas, según los datos de la Asociación Española Contra el Cáncer en Valladolid, han participado hoy en la XIV Marcha Contra el Cáncer en la ciudad del Pisuerga. El récord está en los 57.000 de 2019, año de prepandemia.

Un evento que está organizado por la mencionada asociación y que, en esta ocasión, ha recaudado fondos para la ayuda LAB AECC sobre tratamiento de cáncer de pulmón, a cargo del doctor Juan Manuel Muñoz Félix.

La salida se ha situado en las pistas deportivas del Campo Grande para un recorrido de un total de cinco kilómetros que unos han optado por completarlo andando y otros corriendo. La llegada estaba situada en el carril bus de la acera de Recoletos.

Una prueba que cuenta con un carácter lúdico-deportivo y no competitivo y que está abierta a todas las personas que buscan colaborar con la Asociación Española Contra el Cáncer en Valladolid.

Al finalizar la marcha ha tenido lugar una actuación en directo del grupo de Los Pichas y Los Jimenos Band, en la fuente de Plaza Zorrilla.

Iberdrola es, un año más, el patrocinador principal de la marcha, en la que también han participado el Ayuntamiento de Valladolid, la Fundación Municipal de Deportes, Diputación de Valladolid, Caja Rural de Zamora, entre otros.

“Salva vidas”

“Es la expresión de un acto, no solo de solidaridad y bondad. Un evento para apoyar la investigación que salva vidas. Nosotros damos el apoyo a la Asociación Española Contra el Cáncer. Eso es lo que hacemos todos los vecinos y vecinas de la provincia de Valladolid”, ha asegurado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

El primer edil, sobre que las terrazas sean consideradas como espacios libres de humo ha señalado que “harán todo en favor de la salud de los ciudadanos” apuntando, hablando de la Ordenanza de Terrazas, que “se estudiará y analizará” para “reforzar el principio de bienestar y salud”.

El presidente de la Diputación, Conrado Íscar, también ha participado en el evento asegurando que es “un gran día que demuestra la solidaridad” y la apuesta “en la investigación contra el cáncer”.

“Es un día feliz con esta marea verde que se supera año tras años. Tenemos que colaborar con los pacientes para ayudarles en un camino tan complicado”, ha finalizado Íscar.